“أفرح واتبسط هتصرف قبل ما تصوم”..الإعلان عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة قبل رمضان 2024

في ضوء الاستعدادات لشهر رمضان المبارك والظروف الاقتصادية الراهنة، أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لشهر مارس 2024، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية ذات الدخل المحدود والعمال غير المنتظمين الذين يواجهون تحديات في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

صرف منحة العمالة غير المنتظمة قبل رمضان

من المقرر أن يتم صرف المنحة، التي تقدر بـ1000 جنيه مصري لكل مستفيد، قبل حلول شهر رمضان المعظم، المتوقع أن يبدأ في 11 مارس 2024، سيتم تقسيم المبلغ إلى دفعتين شهريتين، كل منها 500 جنيه، وستصرف عبر مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. المستفيدين المؤهلين سيتم إخطارهم عبر رسائل نصية إلى هواتفهم المحمولة بمواعيد وآلية الصرف.

تأكيد موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة قبيل رمضان 2024

في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك ومواجهة الصعوبات الاقتصادية، أعلنت وزارة القوى العاملة عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لشهر مارس 2024، المنحة، المقرر صرفها قبل حلول شهر رمضان ليوم الاثنين 11 مارس 2024، تأتي كدعم مالي بقيمة 1000 جنيه مصري يتم توزيعها على دفعتين، بواقع 500 جنيه لكل دفعة، وسيتم الصرف عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات المصرية.

الجهود المبذولة لتسهيل صرف منحة العمالة غير المنتظمة

وزارة القوى العاملة تستعد لتنفيذ عملية الصرف بكفاءة، مع تأكيد أن العملية ستتم بناءً على إخطار المستفيدين عبر رسائل نصية لضمان وصول المنحة إلى المستحقين في الوقت المناسب، الوزارة، التي لم تصدر بعد قراراً نهائياً بشأن آلية الصرف، تضع في اعتبارها أهمية هذا الدعم في تخفيف الأعباء المالية على العمالة غير المنتظمة، خاصة في ظل الارتفاعات الملحوظة في الأسعار وقرب حلول شهر رمضان.

خطوات التسجيل لمنحة العمالة غير المنتظمة

وزارة القوى العاملة تدعو جميع المستحقين للعمالة غير المنتظمة إلى التسجيل للحصول على منحة مارس 2024، مؤكدة على أن العملية تتم بسهولة ويسر من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وتشدد على أهمية إتباع الخطوات التالية لضمان التسجيل الناجح: