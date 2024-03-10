السحور محتاجها جدآ .. اعرفي طريقة عمل الفول المدمس البيتي .. جربيها في رمضان وادعيلي

طريقة عمل الفول المدمس البيتي، يتوقع كل سيدة في منازل مصر بشوق أن تكتسب مهارة مميزة في إعداد الفول المدمس، خاصةً في ظل اقتراب شهر رمضان المبارك، يُعتبر الفول المدمس من أهم الأطعمة في المأكولات المصرية، ويسعى الجميع للكشف عن سر تحضيره، بفضل تتبع مأكولات المطاعم، تعتبر هذه الوصفة لا غنى عنها في إفطار أو سحور الأسرة المصرية، حيث تُقدم وجبة شهية ومشبعة لا يمكن لأي منزل مصري الاستغناء عنها، ولذلك سنكتشف سوياً سر تحضير الفول المدمس في المنزل بأسلوب يشبه الطريقة المُتبعة في المحلات.

طريقة عمل الفول المدمس البيتي

يتوجه الجميع في كل منزل مصري بحماس لاكتساب الفنّ في تحضير الفول المدمس بمستوى لا يُضاهى في المنزل، مستوحين من تلك التقنيات الرفيعة المُتبعة في المحلات، وقبل الانطلاق في هذه الرحلة، سنتعرف على المكونات الأساسية لإعداد الفول المدمس الرائع، تشمل.

500 جرام فول مدشوش.

1/2 كيلو فول بلدي.

1 بصلة متوسطة الحجم.

2 فص ثوم.

1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

1 ملعقة صغيرة كربونات الصوديوم.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1/2 ملعقة صغيرة كمون.

1/2 ملعقة صغيرة كزبرة.

1/4 كوب زيت نباتي.

1 كوب ماء.

طريقة تحضير الفول المدمس البيتي

في مرحلة أولى، نغمس الفول البلدي في الماء لفترة لا تقل عن 12 ساعة.

مع غسل الفول المدشوش بعناية.

بعد ذلك، نقوم بوضع الفول البلدي المنقوع في قدر على نار متوسطة.

مع إضافة البصل والثوم والبيكنج باودر وكربونات الصوديوم والملح والكمون والكزبرة.

يُغطى القدر ويترك على نار هادئة لمدة 2-3 ساعات حتى ينضج الفول.

نكمل بإضافة الفول المدشوش للقدر ونقلبه مع الفول البلدي، ونضيف الزيت والماء ونخلط المزيج بعناية.

يُغطى القدر مرة أخرى ويُترك على نار هادئة لمدة 30 دقيقة أو حتى يصبح الفول دسمًا.

يُنصح بتقديم الفول المدمس وهو ساخن، مُرافقًا بزيت الزيتون والليمون وشريحات الخبز.

يُعتبر هذا الفول المدمس البيتي وجبة لذيذة وغنية بالعناصر الغذائية، حيث يجمع بين طعمه وتنوع التوابل واللحوم، مما يضفي لمسة متميزة على تجربة تناول الطعام.

يعكس هذا الطبق جمال الطهي في المنزل وروح التواصل الاجتماعي حول المائدة.

الفول المدمس يعد هو طبق شهير في مختلف المطابخ، يُعتبر مصدرًا غنيًا بالبروتين والفيتامينات، حيث يتم إعداده عن طريق طهي الفول حتى يصبح طريًا، ثم يخلط بزيت الزيتون وعصير الليمون، ويُضاف إليه الثوم والملح والتوابل لتحسين النكهة، يمكن تقديم الفول المدمس كوجبة خفيفة أو طبق جانبي، ويعتبر خيارًا صحيًا ولذيذًا في العديد من الثقافات الغذائية.