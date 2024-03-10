“كشوفات شهر مارس” أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في كل المحافظات العراقية منصة مظلتي

يسعى الكثير من المواطنين العراقيين لمعرفة كيفية معرفة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وذلك في ظل التأخير الذي شهدته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في نشر الأسماء المؤهلة للحصول على الدعم ضمن البرنامج، إذ يهدف البرنامج إلى ضمان معيشة لائقة للعائلات والأفراد الذين يفتقرون إلى دخل ثابت ويواجهون تكاليف معيشية مرتفعة، هذا وقد أفادت الوزارة بأنه يمكن الاطلاع على الأسماء عبر منصة “مظلتي” الإلكترونية، حيث يستطيع كل مواطن أن يعرف إذ كان ضمن المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة أم لا، وذلك من خلال منصة مظلتي أو موقع وزارة العمل العراقي.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق 2024

للتقدم لبرنامج الرعاية الاجتماعية العراقية، يجب أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية:

ينبغي أن يكون المتقدم مقيمًا بشكل دائم في العراق.

يجب أن يكون المتقدم من مواطني العراق ومقيمًا فيه.

لا يجوز للمتقدم أن يكون قد حصل على دعم من برامج أخرى.

يلزم ألا يمتلك المتقدم أصولًا عقارية باسمه.

يجب ألا يكون لدى المتقدم مصدر دخل شهري ثابت.

طريقة الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

للتحقق من قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، يمكن اتباع الخطوات التالية بشكل منظم: