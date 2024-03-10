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“كشوفات شهر مارس” أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في كل المحافظات العراقية منصة مظلتي

محمودمنذ 18 ساعة
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الكثير من المواطنين في العراق يرغبون في معرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث أعلنت وزارة العمل العراقية عن قوائم أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، وأكدت أنه سيتم فحص هذه القوائم بالكامل عبر موقع الوزارة الإلكتروني مع اقتراب شهر رمضان المبارك، هذا الإجراء يهدف لمساعدة المواطنين العراقيين في تأمين الاحتياجات الأساسية للشهر الكريم، كما أشارت الوزارة إلى أنها أتمت عملية التسجيل للدفعات الجديدة من الرعاية الاجتماعية، وقد تم استقبال طلبات من مواطنين من مختلف المحافظات العراقية.

أسماء المشولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة شهر مارس 2024

يسعى الكثير من المواطنين العراقيين لمعرفة كيفية معرفة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وذلك في ظل التأخير الذي شهدته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في نشر الأسماء المؤهلة للحصول على الدعم ضمن البرنامج، إذ يهدف البرنامج إلى ضمان معيشة لائقة للعائلات والأفراد الذين يفتقرون إلى دخل ثابت ويواجهون تكاليف معيشية مرتفعة، هذا وقد أفادت الوزارة بأنه يمكن الاطلاع على الأسماء عبر منصة “مظلتي” الإلكترونية، حيث يستطيع كل مواطن أن يعرف إذ كان ضمن المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة أم لا، وذلك من خلال منصة مظلتي أو موقع وزارة العمل العراقي.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق 2024

للتقدم لبرنامج الرعاية الاجتماعية العراقية، يجب أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية:

  • ينبغي أن يكون المتقدم مقيمًا بشكل دائم في العراق.
  • يجب أن يكون المتقدم من مواطني العراق ومقيمًا فيه.
  • لا يجوز للمتقدم أن يكون قد حصل على دعم من برامج أخرى.
  • يلزم ألا يمتلك المتقدم أصولًا عقارية باسمه.
  • يجب ألا يكون لدى المتقدم مصدر دخل شهري ثابت.

طريقة الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

للتحقق من قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، يمكن اتباع الخطوات التالية بشكل منظم:

  • أولا قم بالدخول إلى منصة مظلتي.
  • ثم قم بإدخال البيانات الشخصية للمستخدم في الحساب المخصص.
  • بعدها قم بالانتقال إلى قسم الرعاية الاجتماعية ضمن المنصة.
  • واختر الوجبة الأخيرة من قائمة أسماء المقبولين.
  • ثم انتظر حتى يتم مراجعة القائمة للتأكد من الأسماء المستفيدة.
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محمودمنذ 18 ساعة
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