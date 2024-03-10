عربي و دولي
“كشوفات شهر مارس” أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في كل المحافظات العراقية منصة مظلتي
الكثير من المواطنين في العراق يرغبون في معرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث أعلنت وزارة العمل العراقية عن قوائم أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، وأكدت أنه سيتم فحص هذه القوائم بالكامل عبر موقع الوزارة الإلكتروني مع اقتراب شهر رمضان المبارك، هذا الإجراء يهدف لمساعدة المواطنين العراقيين في تأمين الاحتياجات الأساسية للشهر الكريم، كما أشارت الوزارة إلى أنها أتمت عملية التسجيل للدفعات الجديدة من الرعاية الاجتماعية، وقد تم استقبال طلبات من مواطنين من مختلف المحافظات العراقية.