“روقي على العيال وابسطيهم”.. تردد قناة طيور الجنه الجديد 2024 بجودة عالية… نزلها وابسط عيالك بيها..!!

قناة طيور الجنة هي إحدى القنوات التلفزيونية العربية الموجهة للأطفال والتي تتميز ببرامجها الترفيهية والتعليمية التي تهدف إلى تثقيف الأطفال وتطوير قدراتهم ومهاراتهم بشكل مبسط ومسلي، تعتبر القناة واحدة من أكثر القنوات الشهيرة والمحبوبة بين الأطفال والعائلات العربية، وتتميز بمحتوى متنوع ومميز يشمل الرسوم المتحركة والبرامج التعليمية والألعاب والأغاني الهادفة.

تردد قناة طيور الجنه

تردد قناة طيور الجنة هو المعلومة المهمة التي يبحث عنها الكثيرون لمتابعة برامجها ومحتواها المميز، ويمكن العثور على تردد القناة على معظم الأقمار الصناعية المتوفرة في الوطن العربي وتحظى قناة طيور الجنة بشعبية كبيرة واسعة الانتشار بين الأطفال والعائلات، ويعزى هذا النجاح إلى جودة المحتوى الذي تقدمه القناة والعناية التي توليها لاختيار البرامج والعروض التي تناسب جمهورها، وتقدم قناة طيور الجنة مجموعة متنوعة من البرامج والعروض التي تهدف إلى تسلية الأطفال وتعليمهم بطريقة مبسطة ومسلية في نفس الوقت،واليكم تردد القناة

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11258.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ميمزات القناة

بعض مميزات قناة طيور الجنة تشمل: