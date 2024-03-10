ضيف الحلقة الأولى مع رامز جلال رمضان 2024 اعرف قائمة ضحايا رامز جاب من الأخر عبر تردد قناة ام بي سي مصر

اشتعل البحث الآن على ضيف الحلفة الأولى مع رامز جلال رمضان2024 وضحايا رامز جاب من الأخر الذي سينطلق غدا عبر تردد قناة ام بي سي مصر المالكة الحصرية لبرنامج المقالب الأشهر في الوطن العربي دون شك والذي يحقق نسبة مشاهدات ضخمة للغاية كل عام، حيث يستضيف رامز جلال العديد من نجوم الفن والكرة وغيرها من المشاهير ويتم إيقاعهم في مقلب ساخن وعنيف جدا، مما يثير غضب الضيف الذي يحاول الفتك برامز عند الكشف عن شخصيته والظهور لهم بعد انتهاء المقلب.

ضحايا رامز جاب من الأخر

نشرت قناة ام بي سي مصر البرمو الرسمي لبرنامج رامز جلال الجديد مما كشف عن ضحايا رامز جاب من الأخر الذي سيعرض أول حلقاته غدا الاثنين عند مدفع الإفطار كما اعتادنا كل عام وإلى حضراتكم أبرز ضحايا رامز هذا الموسم الرمضاني:

نجم الكرة احمد حسام ميدو.

نجم الكرة امام عاشور.

نجم الكرة محمود كهربا.

نجم الكرة حسين الشحات.

نجم الكرة عبد الله السعيد

نجم الكرة مصطفي شوبير.

نجم الكرة: محمد ابو جبل.

الاعلامي الكروي عبدالناصر زيدان.

نجم الفن أحمد السقا.

نجم الفن باسم سمرة.

نجم الفن محمد لطفي.

النجمة سمية الخشاب.

النجمة ميرهان حسن.

الفنان حسن شاكوش.

النجمة نجلاء بدر.

الفنان محمد رياض.

الفنانة ايتن عامر.

الفنانة ايتن عامر.

الفنانة يسرا اللوزي.

الفنان أحمد فهمي.

ضيف الحلقة الأولى رامز جلال رمضان 2024

البحث مشتعل الان مع أول يوم سحور على ضيف الحلقة الأولى رامز جلال رمضان 2024 لمعرفة من هو أول ضحية، وحتي هذه اللحظة لا توجد معلومة مؤكدة تكشف عن ضيف أولى حلقات برنامج رامز جاب من الأخر، ولكن هناك بعض الانباء أن حسن شاكوش وطليقته سيكونان هما ضيوف الحلقة الأولي.

تردد قناة ام بي سي مصر الجديد

والان نطلعكم على تردد قناة ام بي سي مصر الجديد لمشاهدة برنامج رامز جاب من الأخر وبعض المسلسلات الحصرية التي ستذاع على القناة ولعل ابرزها مسلسل المداح الجزء الرابع للفنان حمادة هلال ومسلسل العتاولة للفنان أحمد السقا: