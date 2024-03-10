“العلف يفاجئ الكل الان” اسعار الاعلاف اليوم الاحد 10 مارس… شوف اكل طيورك بكام..!!

تعد أسعار التغذية للدواجن من الجوانب الحيوية في مجال صناعتها، إذ تنعكس بشكل فوري على تكاليف تربيتها ومن ثم على أسعارها في الأسواق، تتأثر تلك الأسعار في شركات ومصانع إنتاج التغذية الخاصة بالدواجن بمجموعة من العوامل المختلفة، تشمل مثلا تكلفة المواد الخام المستخدمة والتكاليف الإنتاجية وتوزيع المنتجات، بالإضافة إلى التغيرات الموسمية والطقسية وتقلبات العرض والطلب في الأسواق المحلية. لذا، يعتبر تتبع أسعار التغذية للدواجن بانتظام أمرا ضروريا لمعرفة التكلفة الحالية والتوجهات المستقبلية، وهو ما سنناقشه في هذه الصفحة.

اسعار الاعلاف اليوم

علف بادي 26000

علف نامي 25700

علف ناهي 25600

علف بادي نامي 25000

علف بياض 14 22700

علف بياض 16 23200

علف بياض 18 23500

زيادة إلى الأسعار السابقة، يسعدنا أن نقدم لك اليوم قائمة جديدة بأسعار شركات تصنيع العلف للدواجن في جمهورية مصر العربية، تعتبر هذه الشركات الرائدة والأكثر أهمية في السوق، حيث يعتمد عليها العديد من منتجي الدواجن لتوفير أعلاف ذات جودة مضمونة، الآن يمكنك مقارنة أسعارها واختيار الأفضل لتلبية احتياجاتك بشكل أفضل.

اسعار الاعلاف

يجب أن نلاحظ أن أسعار الأعلاف المخصصة للدواجن تتفاوت بين الشركات بناء على مستوى جودة الإنتاج، فالأعلاف ذات الجودة العالية تحتوي على نسبة عالية من البروتين وتكلفة أعلى من الأعلاف ذات الجودة المتوسطة أو المنخفضة لذلك، ينبغي على المربين اختيار العلف الذي يناسب احتياجات دواجنهم وميزانياتهم بعناية، ويجب أيضا التحقق من مصدر العلف وضمان جودته لضمان صحة ونمو الدواجن بشكل مستدام.

العوامل المأثرة على اسعار العلف

الطلب والعرض: كمية العلف المطلوبة مقارنة بالكمية المتاحة تؤثر على الأسعار.

أسعار المواد الخام: تكلفة المواد الأساسية المستخدمة في إنتاج العلف مثل الذرة وصويا والشعير.

التكاليف الإنتاجية: تكاليف العمالة والطاقة والمعدات تؤثر على تكلفة إنتاج العلف.

الظروف الجوية: الجفاف أو الفيضانات يمكن أن تؤثر على إنتاج المحاصيل الزراعية المستخدمة في العلف.

اسعار شكارة العلف وزن 25 كيلو

تم تسجيل سعر أعلاف الدواجن بالطن بنسبة 23٪ ليصل سعر الطن إلى 10100 جنيه مصري لهذا السبب، نحن نقدم لكم اليوم سعر شيكارة العلف بوزن 25 كيلو جرام، وقد ارتفع سعر طن العلف النامي بنسبة 21٪ ليصل إلى 10000 جنيه، وسجل سعر طن العلف الناهي 19٪ زيادة ليصل إلى 9900 جنيه، أما سعر طن العلف بادي فقد سجل 9450 جنيه، بينما سجل سعر طن العلف البياضي بتركيبة 18٪ 9100 جنيه، وسجل سعر طن العلف البياضي بتركيبة 17٪ 8900 جنيه، وسجل العلف البياضي بتركيبة 16٪ سعرا قدره 8700 جنيه، بينما سجل سعر طن العلف البياضي بتركيبة 14٪ 8300 جنيه.