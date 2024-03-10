“اللحمة تفاجئ الجميع الان” اسعار اللحوم اليوم الاحد 10 مارس… هناكل ونخزن لرمضان..!!

تعتبر أسعار اللحوم من المواضيع المهمة التي تثير اهتمام الكثير من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، حيث تعتبر اللحوم جزءا أساسيا من غذاء الإنسان وتعتبر مصدرا هاما للبروتينات والعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، ومع تزايد عدد السكان وارتفاع معدلات الاستهلاك، يتأثر سوق اللحوم بالعديد من العوامل التي تؤثر على أسعارها، سواء كانت عوامل اقتصادية أو بيئية أو سياسية.

اسعار اللحوم في منافذ الزراعة

تختلف أسعار اللحوم في السوق كالتالي:

كيلو الريش الضاني متوسط السعر بين 380 إلى 420 جنيه.

كيلو اللحم المفروم البلدي يتراوح سعره بين 360 إلى 400 جنيه للكيلو.

كيلو السجق البلدي متوسط السعر بين 300 إلى 350 جنيه.

كيلو السجق المستورد يبلغ نحو 120 جنيهًا للكيلو.

كيلو اللحم المفروم الجملي يبلغ سعره 300 جنيه.

يتراوح سعر كيلو اللحوم المجمدة البرازيلي بين 220 إلى 280 جنيه.

سعر كيلو اللحوم البلدي الكندوز يتراوح بين 270 إلى 320 جنيه.

اسعار اللحوم اليوم

سجلت أسعار اللحم المفروم العادي بين 300 و330 جنيه للكيلو، بينما تراوح سعر البتلو بين 380 و450 جنيه، ووصل سعر الكبدة إلى 380 جنيه، أما كباب الحلة فكان بسعر 300 جنيه، وبالنسبة للحم البقري البرازيلي، فتراوحت الأسعار بين 210 و250 جنيه، أما اللحوم الهندية فكانت بين 190 جنيه للمفروم و230 جنيها للكندوز، وسجل سعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر بـ 230 جنيها، وأما بالنسبة للريش الضاني، فكانت الأسعار بين 380 و420 جنيه، وكان سعر المفروم البلدي بين 240 و300 جنيه للكيلو، وسجل سعر السجق البلدي بـ 300 جنيه، بينما وصل سعر السجق المستورد إلى 110 جنيهات للكيلو، ووفقا لتقارير وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن مصر تستورد ما بين 40 و50% من إجمالي اللحوم، والمقدار يقدر بنحو مليونين ومائتي طن سنويا، بينما يأتي النسبة المتبقية من اللحوم المحلية.

اسعار اللحوم في وزارة التموين

من المتوقع أن تعلن أسعار اللحوم في وزارة التموين يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 بالتفصيل التالي:

سعر كيلو اللحم الضأن المبرد مُقدر بنحو 250 جنيه.

سعر كيلو اللحم الضأن الطازج مُقدر بحوالي 270 جنيه.

سعر كيلو اللحم البلدي الطازج يقدر بنحو 280 جنيه.

سعر اللحم السوداني المجمد يقدر بحوالي 160 جنيه للكيلو.

سعر اللحم السوداني الطازج يقدر بحوالي 225 جنيه للكيلو.

العوامل المأثره في اسعار اللحوم

تتأثر أسعار اللحوم بعدة عوامل، منها: