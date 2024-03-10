هدية رمضان! مفاجأة في أسعار اللحوم قبل حلول الشهر الفضيل نزلت 50 جينه

تشهد الأسواق المصرية في الوقت الحالي تراجعًا ملحوظًا في أسعار اللحوم، ورغم بعض العوامل التي تقف وراء هذا التراجع، فإنه يعكس تحولًا ملموسًا في النواحي الاقتصادية المحلية والعالمية، في هذا المقال سنذكر لكم أسعار اللحوم المختلفة في الأسواق وأسعار الأعلاف وتأثيرها على أسعار اللحوم.

أسعار الأعلاف وتأثيرها

انخفضت أسعار الأعلاف بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وسبب هذا الانخفاض تراجع أسعار الخامات اللازمة لإنتاج الأعلاف.

انخفض سعر الذرة الصفراء إلى 13 ألف جنيه للطن مقابل 21 ألف جنيه في بداية العام، وانخفض سعر الفول الصويا إلى 31 ألف جنيه للطن مقابل 46 ألف جنيه قبل أسابيع قليلة.

هذا التراجع في تكلفة الأعلاف ينعكس بشكل مباشر على تكاليف تربية الماشية وإنتاج اللحوم.

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة والأسواق

في ظل هذا التراجع في تكاليف الإنتاج، سجلت أسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ وزارة الزراعة تراجعًا ملموسا، حيث بلغ سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 300 إلى 400 جنيه.

بينما يتراوح سعرها خارج المنافذ ما بين 380 إلى 400 جنيه.

وفي الأسواق العامة، يتراوح سعر كيلو اللحم بين مجموعة متنوعة من الأنواع، حيث تتراوح أسعار اللحم البلدي والكندوز بين 350 إلى 400 جنيه للكيلو.

بينما يتراوح سعر اللحم الجملى بين 250 إلى 280 جنيه، وسعر اللحم الضأن بين 300 إلى 450 جنيه، وكذلك يتراوح سعر اللحم البتلو بين 240 إلى 380 جنيه.

تأثير المواشي الحية على الأسواق