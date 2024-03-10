بكام اليوم.. ارتفاع جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأحد 10 مارس 2024

في الفترة الاخيرة ارتفعت أسعار الكثير من العملات المختلفة وعلى رأسها الريال السعودي، واليوم حقق ارتفاع جديد في البنوك المصرية نتيجة قرار البنك المركزي برفع الفائدة بنسبة%، حيث بلغ سعر الريال السعودي في أغلب البنوك المصرية سعر 13.43 جنيه للشراء 13.48 جنيه للبيع، ويقبل الكثيرون على شراء الريال السعودي في التوقيت الحالي بالتزامن مع موسم عمرة رمضان، ومن خلال هذا التقرير سوف نوافيكم أخر المستجدات التي طرأت حول الريال السعودي اليوم في البنوك والسوق السوداء في مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد ارتفاعاً ويعتبر وهو الأول له منذ منتصف العام الماضي، وجاء هذا الارتفاع تزامنا مع قرار البنك المركزي برفع الفائدة، وهذا الارتفاع تأثر به الريال أمام الجنيه المصري في بنك مصر والبنك الأهلي المصري، وجاءت أسعار الريال اليوم كالتالي:

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 13.43 جنيه للشراء ود14.48 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 13.41 جنيه للشراء و13.47 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة نحو 12.51 جنيه للشراء و12.52 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 13.39 جنيه للشراء و13.44 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك السويس نحو 13.39 جنيه للشراء و13.47 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم وقف عند 13.17 جنيه للشراء و13.21 جنيه للبيع، وهذا في إطار الامتناع عن عمليات البيع والشراء