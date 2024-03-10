موعد عرض مسلسل العتاولة في رمضان 2024 والقنوات الناقلة لمسلسل احمد السقا وزينة

يبحث آلاف الأشخاص الآن على موعد مسلسل العتاولة والقنوات الناقلة له للفنان أحمد السقا والفنانة زينة، حيث يعرض غدا الأثنين الموافق 1 من رمضان أولى حلقات المسلسل المصري العتاولة والذي يتوقع له نجاحا باهرا وأن يكون من ضمن المنافسة على لقب المسلسل الأفضل خلال شهر رمضان الكريم كما عودنا دائما الفنان القدير الذي تشهد كل أعماله النجاح والتميز وتحتوي على الإثارة والمتعة مما يجعلها تحقق نسب مشاهدة عالية جدا، ومن خلال ما تبقي من السطور سوف نخبركم بكل تفاصيل مسلسل العتاولة للإستمتاع به.

القنوات الناقلة لمسلسل العتاولة

أما عن القنوات الناقلة لمسلسل العتاولة فقد أكد قناة ام بي سي مصر أنها المالكة الوحيدة والحصرية لإذاعة حلقات مسلسل العتاولة جانب بعض المسلسلات الأخري مثل مسلسل المداح 4 وغيرها، حيث تدور أحداث المسلسل حول مدينة الإسكندرية التي يعيش بها النجم المصري السقا الذي يجسد دور “نصار” والذي يقم بأعمال كثيرة تخالف القانون قبل أن يصطدم بمقابلة الفنانة زينة التي تجسد دور “حنا” والتي ستحاول تغيره وإبعاده عن تلك الطرق ولكن هناك معوقات كثيرة ستواجهه، أما عن فريق عمل مسلسل العتاولة فهم كما يلي:

الفنان احمد السقا.

الفنانة زينة.

الفنان باسم سمرة.

الفنان طارق لطفي.

الفنانة مي كساب.

الفنانة هدي الاتربي.

الفنان سامي مغوري.

موعد مسلسل العتاولة

يعرض مسلسل العتاولة على قناة ام بي سي في هذه الأوقات التالية:

الساعة السابعة مساءا بتوقيت مصر.

الساعة السابعة مساءا بتوقيت الأرن.

الساعة الثامنة مساءا بتوقيت السعودية.

الساعة الثامنة مساءا بتوقيت العراق.

الساعة الثامنة مساءا بتوقيت سوريا.

الساعة الثامنة مساءا بتوقيت لبنان.

التاسعة مساءا بتوقيت الإمارات.

أما عن موعد إعادة مسلسل العتاولة فسوف يتم إعادته في تمام الساعة الثانية ظهر على ام بي سي 2، في الثالثة عصرا على قناة ام بي سي مصر 1.