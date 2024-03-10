حملها الآن.. كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة عبر وزارة العمل العراقية

الآن أصبح متاح تحميل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الخاصة بالوجبة السابعة وهذا من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، وخلال الساعات القليلة الأخيرة تصدرت كافة محركات البحث في أنحاء العراق من قبل المواطنين المتقدمين للحصول على الوجبة، وهذا بعد أن أعلنت وزارة توفير رابط رسمي للحصول على تلك الخدمة الكترونيا بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، وخاصة بعد الكثير من الأخبار التي تداولت بين الجميع باستعداد الحكومة العراقية لصرف دفعة جددة من دفعات الرعاية بالعراق بمناسبة الشهر الكريم.

كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم برامج الدعم التي وفرته الحكومة العراقية لمساعدة ومساندة كافة الفئات اتي تحتاج للدعم لتوفير حياة كريمة لهم، حيث يستفيد من الرعاية الاجتماعية الأرامل والمطلقات وكبار السن وأصحاب الإعاقات والعاطلين عن العمل، ومؤخراً أعلنت وزارة العمل عن فتح باب التسجيل لاستقبال عدد جديد من الطلبات للمواطنين التي تحتاج للدعم من الكثير من محافظات العراق وتحديداً مع حلول شهر رمضان وهذا لمساعدة المواطنين على شراء مستلزمات الشهر الكريم، وتعمل الوزارة حالياً بالبحث في تلك الطلبات لصرف دفعات جديدة من الرعاية الاجتماعية.

كيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق

يمكن للجميع من المتقدمين من المواطنين العراقيين للحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة الدفعة المقبلة الاستعلام عن أسماء المشمولين فيها، وهذا بعد مراجعة الوزارة للطلبات المتقدمة والتأكد من أحقيتهم في الحصول على الدفعات، ويتم الاستعلام وحمل كشوفات المشمولين بالخطوات التالية: