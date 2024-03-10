“الذرة تفاجئ الجميع الان” اسعار الذرة الصفراء والبيضاء اليوم الاحد 10 مارس… ياترى سجلت كام النهارده..!!

تعتبر الذرة الصفراء من أهم المحاصيل الزراعية التي يتم زراعتها على نطاق واسع في العديد من البلدان حول العالم، وتعتبر الذرة الصفراء مصدرا هاما للعديد من المنتجات الغذائية والصناعية، وتستخدم في صناعة العديد من المنتجات مثل الشعير، واللحوم الحمراء، والعلف الحيواني، والسكر، والزيوت النباتية، والكحول، والألبان، والحلويات، والمنتجات الإلكترونية، وتشكل السلالة الصفراء من الذرة إحدى أبرز الأصناف المزروعة في العديد من البلدان، وتعتبر مصدرا هاما للعديد من المنتجات، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر المنتجين للذرة الصفراء في العالم، حيث تحتل المرتبة الأولى في إنتاج الذرة، تليها الصين والبرازيل والهند.

اسعار الذرة والخامات

من جهته، أشار الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، في حديثة إلى أن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 27500 جنيه و28000 جنيه، وأوضح السيد أن أسعار الذرة المستوردة ما زالت تتأرجح بعد طرحها في البورصة السلعية، مع تحرير سعر صرف الدولار وتزايد وتيرة الإفراجات، خلال الفترة الأخيرة، وأشار السيد إلى أن سعر الطن النهائي يختلف في المصانع، وذلك يعتمد على الجودة، ونسبة البروتين، وما إذا كانت تكاليف النولون محسوبة أم لا.

أسعار الذرة اليوم

ضمن البحث الكثير عن أسعار الذرة الصفراء اليوم الأحد 10 مارس 2024، وجدت أن سعر الذرة الصفراء في البرازيل والأرجنتين وصل إلى حوالي 14000 جنيه للطن، فيما سجل سعر الذرة الكورن فلاك الأرجنتيني ما يقرب من 15100 جنيه للطن، بالإضافة إلى ذلك، سجل سعر طن الذرة الصفراء اليوم في أوكرانيا بنحو 12500 جنيه للطن.

أسعار الذرة البيضاء اليوم

فيما يتعلق بأسعار الذرة البيضاء اليوم الأحد 10 مارس 2024، يبدو أن هناك تغييرا في الأسعار حيث سجل سعر طن الذرة البيضاء المحلية اليوم نحو 12500 جنيه للطن، وسجل سعر طن الذرة الصفراء المحلية نحو 13000 جنيه للطن، بالإضافة إلى ذلك، سجل سعر طن الذرة العويجة والذرة الرفيعة اليوم نحو 16700 جنيها للطن، يشار إلى أن التجار أعلنوا عن ارتفاع أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، في البورصة العالمية.

العوامل المؤثرة على اسعار الذرة

تتأثر أسعار الذرة بعدة عوامل، منها: