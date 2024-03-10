موعد صرف مرتبات مارس2024
صرف مرتبات شهر مارس 2024
أعلن الوزير المالي الدكتور محمد معيط عن القرار رقم 91 لعام 2024 الذي يتعلق بإجراءات الصرف، مرتبات مارس إلى الموظفين في الدولة، هناك زيادات مالية جديدة قد أوصى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي جزء من حزمة الحماية الإجتماعية في الآونة الأخيرة، صدر قرار يتعلق بتسريع منح العلاوات الخمسة للأشخاص الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى تقديم علاوة استثنائية للأفراد غير المشمولين بذلك القانون، وتم كذلك رفع قيمة الحافز المادي المتاح.
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024
صرح الوزير محمد معيط، المسؤول عن وزارة المالية بأن العلاوة السنوية المخصصة للعاملين المشمولين بقانون الخدمة المدنية والتي شهدت ارتفاعا لتصل إلى نسبة 10% من المرتب الوظيفي لكل فرد، سوف يتم صرفها ابتداءً من راتب شهر مارس الجاري و قد تقرر هذه الزيادة في التاريخ الواقع في 29 فبراير ، وستكون بالحد الأدنى مائة وخمسون جنيهاً شهرياً وبدون تحديد لحد أقصى، هذه الزيادة ستعتبر جزءا من المرتب الوظيفي للموظف اعتبارا من الأول من مارس كما أن العاملين في الدولة الغير مشمولين بقانون الخدمة المدنية سيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الراتب الأساسي الثابت في 29 فبراير الماضي، مع حد أدنى مائة وخمسون جنيهاً شهرياً وبدون تحديد لحد أقصى، وتُحتسب هذه الزيادة أيضا كجزء من الراتب الأساسي للعامل اعتباراً من الأول من مارس.
مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة بحسب التدرج الوظيفي 2024
وقد ذكر الوزير بأنه، بدءاً من مرتب شهر مارس الذي نحن فيه، ستتم مضاعفة قيمة الحافز المالي الإضافي الشهري لجميع العاملين المشمولين بقانون الخدمة المدنية وأيضاً غير المشمولين به. ستشهد هذه الزيادة تحديد مبالغ محددة تختلف باختلاف الدرجة الوظيفية
حيث سيحصل حاملي الدرجة السادسة على مبلغ إضافي قدره 500 جنيه مصري.
والدرجة الخامسة 550 جنيهاً مصريًا، والدرجة الرابعة 600 جنيه.
والدرجة الثالثة 650 جنيهاً، والدرجة الثانية 700 جنيه.
والدرجة الأولى 750 جنيهاً، ومدير عام 800 جنيه، والدرجة العالية 850 جنيهاً.
والتي تصل إلى 900 جنيه لأصحاب الدرجة الممتازة أو المعادل لها.
و تشمل هذه المنافع أيضاً الأشخاص الذين يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ، ويعتبر هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو المتغير لهم.