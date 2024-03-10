أعلن الوزير المالي الدكتور محمد معيط عن القرار رقم 91 لعام 2024 الذي يتعلق بإجراءات الصرف، مرتبات مارس إلى الموظفين في الدولة، هناك زيادات مالية جديدة قد أوصى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي جزء من حزمة الحماية الإجتماعية في الآونة الأخيرة، صدر قرار يتعلق بتسريع منح العلاوات الخمسة للأشخاص الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى تقديم علاوة استثنائية للأفراد غير المشمولين بذلك القانون، وتم كذلك رفع قيمة الحافز المادي المتاح.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

صرح الوزير محمد معيط، المسؤول عن وزارة المالية بأن العلاوة السنوية المخصصة للعاملين المشمولين بقانون الخدمة المدنية والتي شهدت ارتفاعا لتصل إلى نسبة 10% من المرتب الوظيفي لكل فرد، سوف يتم صرفها ابتداءً من راتب شهر مارس الجاري و قد تقرر هذه الزيادة في التاريخ الواقع في 29 فبراير ، وستكون بالحد الأدنى مائة وخمسون جنيهاً شهرياً وبدون تحديد لحد أقصى، هذه الزيادة ستعتبر جزءا من المرتب الوظيفي للموظف اعتبارا من الأول من مارس كما أن العاملين في الدولة الغير مشمولين بقانون الخدمة المدنية سيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الراتب الأساسي الثابت في 29 فبراير الماضي، مع حد أدنى مائة وخمسون جنيهاً شهرياً وبدون تحديد لحد أقصى، وتُحتسب هذه الزيادة أيضا كجزء من الراتب الأساسي للعامل اعتباراً من الأول من مارس.

مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة بحسب التدرج الوظيفي 2024

وقد ذكر الوزير بأنه، بدءاً من مرتب شهر مارس الذي نحن فيه، ستتم مضاعفة قيمة الحافز المالي الإضافي الشهري لجميع العاملين المشمولين بقانون الخدمة المدنية وأيضاً غير المشمولين به. ستشهد هذه الزيادة تحديد مبالغ محددة تختلف باختلاف الدرجة الوظيفية