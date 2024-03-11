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موعد عرض مسلسل المداح 4 الحلقة الثانية “أسطورة العودة” والقنوات الناقلة

mo saeedمنذ ساعتين
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مسلسل المداح
مسلسل المداح

ونلتقي من جديد مع أسطورة العودة في المداح الجزء الرابع في رمضان، حيث أعلنت قناة MBC مصر عن بدء عرض الحلقة الأولى من مسلسل “المداح 4” مساء اليوم الأحد، الموافق 10 مارس، ويأتي هذا الإعلان بعد طرح الشركة المنتجة للمسلسل أغنية تتر العمل بعنوان “رب العباد”، من أداء حمادة هلال، وذلك بالتزامن مع عرض الحلقة على MBC ومنصة شاهد.

المداح الجزء الرابع اسطورة العودة

من المتوقع أن تشهد الحلقة الأولى من “المداح 4” أحداثًا مثيرة ومشوقة، حيث يترقبها عدد كبير من المشاهدين الذين تابعوا الأجزاء السابقة بشغف، ويتوقع النقاد استمرار الإثارة والتشويق في أحداث “المداح 4 – أسطورة العودة”، مع مشاركة أبطال جدد ستضفي حماسًا جديدًا وتشعل المنافسة في سباق مسلسلات رمضان لعام 2024.

موعد عرض مسلسل المداح 4 أسطورة العودة

  • اليوم: الأحد
  • التوقيت: الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر
  • القناة: MBC مصر

موعد إعادة مسلسل المداح 4

  • القناة: MBC مصر 2
  • التوقيت: الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مصر
  • يوم العرض التالي: الساعة 4:00 عصرًا

القنوات الناقلة لمشاهدة المداح 4

والقنوات الناقلة هي ام بي سي مصر، قناة إم بي سي مصر 2، وقناة MBC دراما وأيضًا منصة شاهد

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أبطال مسلسل “المداح 4” الجزء الرابع

النجوم المشاركين في المواسم السابقة

  • حمادة هلال
  • خالد سرحان
  • هبة مجدي
  • هلا السعيد
  • دنيا عبد العزيز
  • حنان سليمان
  • صبحي خليل
  • وغيرهم.

الأبطال الجدد في الموسم الرابع 

  • مي سليم
  • فتحي عبد الوهاب
  • دياب
  • رشدي الشامي
  • يوسف حمادة هلال
  • محمود عامر

النجوم الغائبين عن الموسم الرابع من مسلسل المداح

  • عبد العزيز مخيون
  • يسرا اللوزي
  • لوسي
  • محمد رياض

تلخيص الحلقة الأولى من مسلسل المداح

  • الحلقة الأولى شهدت سقوط طائرة الشيخ صابر بعد مواجهته لظهور مخيف لشخصية “دياب”.
  • الشيخ صابر يُلاحظ معاناة سعيد ويتحدث معه عن ظواهر غريبة في المنطقة.
  • سعيد يستضيف حمادة هلال والدكتور سميح لحل المشكلة.
  • حمادة هلال يواجه طفلة صغيرة تُعتبر رمزًا لغموض القصة.
  • الأحداث تكشف أن كل ما حدث للشيخ صابر كان وهما بعد لقاءه بأحد الأشخاص في المنطقة.
  • الجزء الرابع يُظهر الشيخ صابر في صراع مع فتحي عبد الوهاب، يمثل الخير والشر.
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mo saeedمنذ ساعتين
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