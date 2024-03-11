موعد عرض مسلسل المداح 4 الحلقة الثانية “أسطورة العودة” والقنوات الناقلة

ونلتقي من جديد مع أسطورة العودة في المداح الجزء الرابع في رمضان، حيث أعلنت قناة MBC مصر عن بدء عرض الحلقة الأولى من مسلسل “المداح 4” مساء اليوم الأحد، الموافق 10 مارس، ويأتي هذا الإعلان بعد طرح الشركة المنتجة للمسلسل أغنية تتر العمل بعنوان “رب العباد”، من أداء حمادة هلال، وذلك بالتزامن مع عرض الحلقة على MBC ومنصة شاهد.

المداح الجزء الرابع اسطورة العودة

من المتوقع أن تشهد الحلقة الأولى من “المداح 4” أحداثًا مثيرة ومشوقة، حيث يترقبها عدد كبير من المشاهدين الذين تابعوا الأجزاء السابقة بشغف، ويتوقع النقاد استمرار الإثارة والتشويق في أحداث “المداح 4 – أسطورة العودة”، مع مشاركة أبطال جدد ستضفي حماسًا جديدًا وتشعل المنافسة في سباق مسلسلات رمضان لعام 2024.