القبض زاد.. جدول رواتب المتقاعدين بالزيادة الاخيرة في العراق

كشفت وزارة المالية في العراق عن جدول الرواتب الجديد الذي شمل العديد من المتقاعدين في مختلف المحافظات العراقية، إضافة إلى أن هذه الزيادة بلغت قيمتها 100 ألف دينار عراقي، هذا وأن الزيادة جاءت بقرار من مجلس الوزراء العراقي وبتوفير التمويل اللازم المعني توزيعه على المتقاعدين، وفي السطور التالية نوضح لكم سلم الرواتب بعد تطبيق الزيادة لكي يتعرف عليها جميع المستفيدين.

جدول رواتب المتقاعدين بالزيادة في العراق

حددت وزارة المالية العراقية، جدول رواتب المتقاعدين بعد تطبيق الزيادة الأخيرة ووصول الحد الأدنى إلى 500 ألف دينار عراقي، ليكون على النحو الأتي:-

بعد تطبيق الزيادة وصل راتب الـ 350 ألف دينار إلى 500 ألف دينار.

في حين أن راتب الـ450 ألف دينار بلغ نحو 550 ألف دينار.

هذا وأن راتب الـ 750 ألف دينار بعد الزيادة وصل لـ850 ألف دينار.

إضافة إلى أن راتب الـ650 ألف دينار كان بعد الزيادة 750 ألف دينار.

كما أن راتب الـ850 ألف دينار بلغ نحو 950 ألف دينار.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

هناك مجموعة هامة من الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديد التي تبلغ 100 ألف دينار عراقي، وفقًا للأتي:-