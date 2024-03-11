ملخص الحلقة الأولى المداح..موعد عرض مسلسل المداح 4 للفنان حمادة هلال رمضان 2024 والقنوات الناقلة لمسلسل صراع الشيخ صابر مع الجن

ساعات قليلة تفصلنا على أول أيام رمضان مما اشعل البحث على موعد مسلسل المداح 4 للفنان حمادة هلال، حيث يسعى الجميع لمعرفة القنوات الناقلة لمسلسل المداح الجزء الرابع للإستمتاع بصراع الشيخ صابر مع الجن والمستمر لأربعة مواسم رمضانية حتي الآن بناء على رغبة وطلب الجمهور بعد تحقيق الأجزاء الثالثة لنجاحات كبيرة وعمل شعبية جارفة ليس في مصر فحسب وانما في الوطن العربي الذي يعشق الفنان المصري ويتابع مسلسلاته كل عام.

القنوات الناقلة لمسلسل المداح 4

تدور أحداث مسلسل المداح 4 حول الشيخ صابر المداح الشيخ الصالح القريب من الله الذي ورث العلاج بالقرأن عن والده الفنان احمد بدير، مما يقعه في الكثير من المشاكل مع الجن الذين يحاولون الانتقام منه وقاموا بإذية جميع أهله وتسببوا في موت شقيقه، وقاموا بالسكن في جسد والدته والسيطرة عليها وعذبيها باشد انواع العذاب وفي النهاية يجب أن ينتصر الخير على الشر ويتمكن الشيخ صابر المداح من القضاء عليهم.

أما عن القنوات الناقلة لمسلسل المداح فقد أعلنت قناة ام بي سي مصر عن اذعتها لمسلسل المداح الجزء الرابع بشكل حصري وأكدت أنها المالكة الوحيدة لإذاعة هذا المسلسل.

موعد عرض مسلسل المداح 4

يذاع مسلسل المداح 4 عبر شاشة قناة ام بي سي مصر يوميا في رمضان بعد الافطار في تمام هذه الأوقات:

الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مصر.

الساعة الثامنة مساءا بتوقيت الأردن.

الساعة التاسعة مساءا بتوقيت الملمكة العربية السعودية.

الساعة التاسعة مساءا بتوقيت لبنان.

الساعة التاسعة مساءا بتوقيت سوريا.

الساعة السابعة مساءا بتوقيت تونس.

الساعة السابعة مساءا بتوقيت الجزائر.

الساعة العاشرة مساءا بتوقيت البحرين.

الساعة العاشرة مساءا بتوقيت الإمارات.

كلما مرت عقارب الساعة ساعة تلو الاخري وقربتنا من بدء اول ايام شهر رمضان المغظم اعاده الله علينا وعليكم بكل خير، كلما زادت عمليات البحث على موعد مسلسل المداح ٤ لمتابعة رحلة الصراع بين الشيخ صابر المداح والجن والتي استمرت نحو ٤ اعوام ومازالت قائمة.

شهد أحداث المداح 4 أمس في أول الحلقات المتعة والاثارة بعد استدراج الشيخ صابر إلى بيت الجن من قبل طفلة جنية صغيرة ادعت انها قتلت واستدرجته إلى هناك وبرفقتها بعض الاشخاص من الجن المتمثلين في صورة انس وتم ظهور الفنان محمد دياب أحد كبار الجن والذي احرق الطائرة التي بها الشيخ صابر المداح.