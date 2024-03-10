منصة مظلتي” الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 “spa.gov.iq” وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

يمكن الآن الإطلاع على قائمة الأسماء الخاصة بالأشخاص المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي لعام 2024، الدفعة السابعة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة هذا الموقع بات يحتل مكانة متقدمة بين المواقع الأكثر زيارة وشعبية على مستوى محركات البحث كجوجل وشبكات التواصل الإجتماعي، وذلك عقب إعلان وزارة العمل إمكانية التحقق من هذه المساعدات عبر تفعيل الرابط الخاص بها على الموقع الإلكتروني تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان، وجاء ذلك على إثر الأخبار التي تم تداولها حول استعدادات الحكومة العراقية لإطلاق الدفعة الجديدة من المعونات الاجتماعية في العراق بمناسبة شهر رمضان المعظم.

الإستعلام عن أسماء المشمولين الرعاية الإجتماعية في العراق 2024

أفادت وزارة العمل العراقية عن قوائم الأشخاص الذين سيتم شمولهم بالدعم الإجتماعي، وأكدت على أنها ستبدأ بفحص هذه القوائم كاملاً عبر موقع الوزارة عند مطلع شهر رمضان الكريم، وذلك بهدف مساندة الشعب العراقي في تأمين الحاجيات الأساسية للشهر الفضيل، جاء ذلك بعد أن أعلنت الوزارة عن موعد فتح باب التسجيل للرعاية الإجتماعية على الموقع الإلكتروني، حيث تم قبول طلبات العديد من المواطنين من مختلف محافظات العراق والآن سنتابع معكم في الفقرة التالية من المقال الإجراءات والطرق اللازمة للاستعلام عن هذه القوائم عبر الإنترنت.

خطوات الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية في العراق 2024

أعلنت وزارة العمل في العراق عن توفير إمكانية الاستعلام عن قوائم الأشخاص الذين فازوا بالمساعدات ضمن برنامج الرعاية الإجتماعية، وذلك من خلال الولوج إلى موقع وزارة العمل الإلكتروني وفق الآلية الآتية: