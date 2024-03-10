سكة سفر 3 رمضان 2024 الكوميديا تعود من جديد .. المواعيد والقنوات الناقلة والإعادة

تعود سلسلة المغامرات الكوميدية الشهيرة “سكة سفر” بجزئها الثالث لتقدم للجمهور عالمًا جديدًا من الضحك والإثارة، حيث يتبع الجزء الثالث من السلسلة مغامرات الأشقاء الثلاثة: “خالد”، “ناصر”، و “وليد”، الذين يجدون أنفسهم في ورطة كبيرة بعد اتهام “خالد” زورًا بارتكاب جريمة لم يرتكبها.

سكة سفر 3 رمضان 2024

يبدأ المسلسل برحلة الأشقاء الثلاثة عبر جنوب السعودية، حيث يبحثون عن مدينة آمنة يمكنهم الاختباء فيها، لكنهم لا يدركون أن المجرم الحقيقي قد تم القبض عليه بالفعل، وتتوالى الأحداث بإيقاع مثير ومفاجئ، مما يضع الأشقاء في مواقف كوميدية محرجة ومثيرة في آن واحد.

مشاهدة مسلسل سكة سفر الجزء الثالث

المسلسل من إخراج المبدع دافيد أرويان، الذي استطاع ببراعة أن يجسد الجوانب الكوميدية والإثارة في قالب درامي ممتع، ويتألق في بطولة العمل ثلاثة من أبرز نجوم الكوميديا في المملكة: سعد عزيز، صالح أبو عمرة، ومحمد الشهري بالإضافة إلى مشاركة ممثلين كثر ضيوفًا على مدى حلقات العمل، مما يضفي مزيدًا من التنوع والإثارة على الأحداث.

القنوات الناقلة لمسلسل سكة سفر والمنصات 2024

تعرض حلقات “سكة سفر 3” على قناة MBC1، بالإضافة إلى توفرها على منصة Shahid، مما يتيح للمشاهدين فرصة متابعة المغامرات الشيقة في أي وقت ومن أي مكان.

مغامرة البحث عن كنز مليئة بالمطاردات والهروب

من العصابات في حلقات كوميدية جداً 😅

مسلسل #سكة_سفر الموسم الثالث

يعرض في رمضان

حصرياً على#Shahid

أقوى النجوم وأضخم الأعمال في مكان واحد#رمضان_معانا#حكايات_لا_تنتهي

*مجاناً في الشرق الأوسط وشمال أفريقياhttps://t.co/ylDn2NYpxy pic.twitter.com/KJWq22p1E9 — SHAHID (@ShahidVOD) February 23, 2024

باختصار، “سكة سفر 3” يعد بأن يكون استمتاعًا لا ينتهي لعشاق الكوميديا والإثارة، مع وعد بالمزيد من الضحكات والمفاجآت الساخنة في كل حلقة، وبهذا فقد عرضنا كافة التفاصيل التي تخص مسلسل سكة سفر 3 والتي تعرض حصريا على منصة شاهد بالمجاني في رمضان.