نزلها دلوقتي وفرح اولادك .. تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد علي نايل سات وعرب سات

عدد كبير من الناس لمعرفة تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد على القمر الصناعي عرب سات والقمر الصناعي نايل سات، حيث ستوفر قناه طيور الجنه باستعدادات خاصة لإطلاق باقة ممتعة جديدة لشهر رمضان المبارك، حيث ستعرض قناة طيور الجنة باقة من اغاني شهر رمضان المبارك حيث ان قناة طيور الجنة تختص بالمحتوي الترفيهي والمسلي للاطفال، وفيما بعد سوف نرفق لكم أحدث تردد لهذه القناة.

تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد

يستطيع الان الامور من اباء وامهات بتنزيل واستقبال تردد القناه على النايل سات من خلال تحميل التردد الاتي:

التردد 11274

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

معدل تصحيح الخطأ 3/4

ويمكن الآن استقبال التردد من خلال عرب سات من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11399

الاستقطاب: 27500

معدل الترميز: 5/ 6

معدل تصحيح الخطأ: عمودي

نبذة عن قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة خاصه بالمحتوي الكرتوني المسلي والترفيهي للاطفال، ومن الجدير بالذكر انه يتطلع دائما الآباء والأمهات للحصول على التردد الجديد لقناة طيور الجنة لعام 2024 والتي تشتهر بأرض باقة واسعة من الأغاني الجميلة المفرحة للأطفال، حيث تكون هذه الاغاني والاناشيد لها شعبيه كبيره بين جميع الأطفال العرب، خاصة تلك التي تعلم الصغار وتطور قدراتهم الإبداعية والعقلية، وايضا تنميهم لاكتشاف أفكار جديدة وأساليب مبتكرة، ومع حلول شهر رمضان المبارك تقوم الان قناه طيور الجنه بعرض باقة من الاغاني الرائعه لشهر رمضان، فهناك باقه كبيره من الاغاني الجميله الرمضانية التي تعرضها وتبثها قناة طيور الجنة عندما يحل شهر رمضان المبارك.