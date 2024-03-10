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“كن أول المهنئين” أجمل عبارات ومسجات SMS تهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك 2024 رسائل مميزة وجديدة تهاني الأصدقاء والأهل
ساعات قليلة ويبدأ شهر رمضان المبارك أعاده الله بالخير واليمن على جميع المسلمين في بقاع الأرض، والجميع يتسارعون فيما بينهم للتهنئة بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم، حيث يوجد الكثير من الرسائل الخاصة بتهنئة شهر رمضان المبارك، حيث يتم إرسالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة “فيس بوك، الواتس آب، انستجرام”، وخلال هذا المقال سوف نوافيكم أقوى وأجمل مسجات تهاني قدوم رمضان.
مسجات SMS تهنئة قدوم رمضان 2024
يوجد الكثير من مسجات ورسائل تهنئة شهر رمضان يمكن إرسالها للأهل والأحباب ومنها التالي:
- أهنئكم بقدوم شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم بالصحة والسعادة والسلام، ونتمنى لكم شهرا مليئا بالعبادة والمغفرة.
- نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من العتقاء من النار في هذا الشهر الكريم.
- تهانينا بحلول شهر رمضان المبارك، نسأل الله أن يمنحكم القوة والصحة لصيامه وقيامهأعيادكم مباركة وأوقات صيام مباركة.
- بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، نتمنى لكم شهرًا يملأ حياتكم بالسعادة والنجاح والبركة كل عام وأنتم إلى الله أقرب.
- نتمنى أن يبارك اللع في أعماركم ويجعله شهر الخير والمغفرة علينا جميعا.
- نرجو من الله أن يكون هذا الشهر مليئا بالإيمان والتقوى والحب والمغفرة.
- أتمنى لكم شهرا عظيم مليئا بالاستغفار والشكر .
- اللهم ان يجعل شهر رمضان المبارك لي ولكم نهاية السيئات وبداية الرحمة.
- اللهم اغفر ذنوبي وذنوبكم في شهر رمضان المبارك.
عبارات مميزة تهاني شهر رمضان للأصدقاء
- رمضان مبارك لأعز شخص على قلبي، أتمنى لك شهرا مليئا بالسكينة والرضا والتوفيق.
- أسعد الله قلبك بقدوم شهر رمضان المبارك، أتمنى لك أن تستمتع بفضله وبركاته.
- أدعو الله أن يمنحك القوة والصحة لصيامه وقيامه.
- متعكم الله بالصحة والعافية.. فكل رمضان وأنتم بخير وسعادة.
- كل عام وأنت بخير يا صديقي العزيز بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، يارب اجعله شهر الخير والبركات عليك وعلى أهلك.
- كل عام وأنتم سالمين وبصحة جيدة.
- كل عام وأنتم بألف خير نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في هذا الشهر الفضيل.
- نسأل الله أن يجعلكم أقرب إليه فى هذا الشهر الكريم.
- نسأل الله أن نعتق من النار فى هذا الشهر الكريم.
- أذاقكم الله حلاوة صيام شهر رمضان المبارك، وتقبّل منكم صيامه وصالح الأعمال، وغفر الله لكم ذنوبكم وكفّر عنكم سيئاتكم وكتبكم من المغفورين لهم في هذا الشهر الكريم.
- كل رمضان وأنت بخير أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في شهر رمضان ويجعله خير وبركة.
- – تهانينا بحلول شهر رمضان المبارك، نسأل الله أن يمنحكم القوة والصحة لصيامه وقيامه.