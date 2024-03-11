“الإعادة” مواعيد عرض الحلقة الأولى مسلسل المداح 4 أسطورة العودة وتردد القنوات الناقلة

مواعيد عرض الحلقة الأولى مسلسل المداح 4، كما تعودنا في السنوات الأخيرة في شهر رمضان يتم عرض العديد من المسلسلات الدرامية التي تدخل كلها في سباق درما رمضان، ولعلنا تعودنا على واحد من أفضل وأبرز هذه المسلسلات وهو مسلسل المداح الذي ظهر في أخر ثلاث مواسم من سباق مسلسلات رمضان، وأصبح الجميع الآن يسعى إلى معرفة موعد عرض المسلسل والقنوات التي سيتم عرض الحلقات من خلالها طوال شهر رمضان المبارك، فتابعوا معنا من خلال هذا المقال.

مواعيد عرض الحلقة الأولى مسلسل المداح 4

مواعيد عرض الحلقة الأولى مسلسل المداح 4، من الجدير بالذكر أن المواسم الثلاث من هذا المسلسل الدرامي قد تم عرضها عبر شاشة قناة إم بي سي مصر والتي تقوم بنقل العديد من الأعمال الدرامية، وكثرت التساؤلات عن موعد عرض مسلسل المداح وهل سيتم عرضة بداية من اليوم كما هو الحال في المواسم السابقة أم سيتم عرضه غداً أول أيام رمضان، ومن الجدير بالذكر أن قناة MBC مصر قد أعلنت أن أولى حلقات مسلسل المداح سيتم عرضها اليوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 في تمام الساعة الثامنة مساءً 08:00 عبر شاشة قناة إم بي سي مصر 1، ومن الجدير بالذكر أن هذا الموسم من المسلسل يكون بطولة كل من:-

حمادة هلال.

هبة مجدي.

فتحي عبد الوهاب.

خالد سرحان.

سهر الصايغ.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل المداح اسطورة العودة 4

بعد التعرف على مواعيد عرض الحلقة الأولى مسلسل المداح 4 فيمكن ضبط تردد قناة ام بي سي مصر mbc مصر الناقلة للمسلسل على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم عن طريق البيانات التالية:-

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12015.

الاستقطاب: رأسي V.

الترميز: 27500.

موعد اعادة مسلسل المداح على mbc مصر

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل المداح 4 بطولة الفنان حمادة هلال أحداث مثيرة ومرعبة جداً حيث شهدت تواجد صابر المداح في المحكمة واشتعال النيران في المحكمة وبها مجموعة كبيرة من أبطال المسلسل، ثم يُطلب منه التوجه إلى أسوان لعلاج حالة ليكتشف أن الدكتور سميح “فتحي عبد الوهاب” قد خدعه ويظهر له جني “دياب”، ومن المقرر أن يتم إعادة المسلسل عبر شاشة قناة ام بي سي مصر 2 في تمام الساعة 11:00 مساءً، وفي تمام الساعة 4:00 عصراً ثاني يوم.