“فلوس بالكوم جيالكو يجدعاان”.. 1200 جنيه دعما إضافيا لهذه الفئة من المصريين… خبر بمليون جنيه للمصريين..!!

في بادرة إنسانية عظيمة، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن زيادة 15% في معاشات برنامج تكافل وكرامة، ليصل الدعم الإضافي إلى 1200 جنيه شهريا لـ 22 مليون أسرة مصرية، وتأتي هذه الزيادة استكمالا لجهود الدولة المصرية في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، وتشمل الزيادة جميع فئات المستفيدين من البرنامج، سواء كانوا من الأسر تحت خط الفقر، أو السيدات المعيلات، أو الأيتام، أو ذوي الإعاقة، أو كبار السن، وتعكس هذه الزيادة حرص الدولة المصرية على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.

15% دعما إضافيا للفئة الأكثر احتياجا

وتعتبر هذه الزيادة هي الثانية خلال عام 2024، حيث تم زيادة معاشات البرنامج بنسبة 25% في شهر مارس الماضي، وتظهر هذه الزيادات المتتالية التزام الدولة المصرية بدعم الفئات الأكثر احتياجا، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم، وتأتي هذه الزيادة لتؤكد على أن برنامج تكافل وكرامة هو أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يقدم الدعم والمساندة لملايين الأسر المصرية.

تفاصيل الزيادة