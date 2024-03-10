هتقبض قبل العيد .. قرار صرف معاشات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة 15% للموظفين.. احسب معاشك بالزيادة حسب الجدول

نرصد اليكم اليوم أخبار سعيدة لأصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية، وذلك بحسب التصريحات الأخيرة لرئيس الدولة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة مستحقات أصحاب المعاشات، حيث وجه بأن يتم البدء في صرف الزيادات اعتباراً من شهر مارس الحالي، وسنقدم لكم جميع المعلومات المتعلقة بذلك عبر صفحتنا البديل.

قرار صرف معاشات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة

يحرص عدد كبير من المستفيدين من الرواتب التقاعدية على الإطلاع على تفاصيل خبر مفرح يخصهم، وقد جاء هذا عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن منحة خاصة للمتقاعدين في مصر، متضمنة زيادة حديثة وينبغي الإشارة إلى أنه تم وضع حد أدنى للمعاش قدره 1300 جنيه، بينما يصل الحد الأعلى إلى 10080 جنيه، هذا وتشهد نسب المعاشات زيادة سنوية تُطبق في شهر يناير لعام 2024، كما سيتم وضع زيادة على الإشتراكات التأمينية التي يدفعها المشتغلون بالتأمين الإجتماعي والمتقاعدون، يُذكر أن العلاوة الإستثنائية التي كانت بمقدار 300 جنيه قد ارتفعت لتصبح حوالي 600 جنيه في شهر نوفمبر السابق، وقد تم تنفيذها بأثر رجعي من شهر أكتوبر، وسنوافيكم بجدول التوزيع لاحقًا.

زيادة المعاشات 15%

يُشار إلى أنه تم رفع قيمة المعاشات بمقدار 15% والتي سيستفيد منها ما يقارب 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية تُقدر بحوالي 74 مليار جنيه، أما بالنسبة لمعاشات برنامج تكافل وكرامة فسيشهد زيادة قدرها 15% تقدر بتكلفة 5.5 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تصل نسبة الزيادة الكلية في المعاشات خلال عام إلى 55% من قيمتها الأصلية، علاوة على ذلك، قد تم تخصيص مبلغ 41 مليار جنيه لهذا الغرض.

جدول صرف معاشات شهر أبريل 2024

يتقاضى أصحاب المرتبة الوظيفية الممتازة مبلغ 12,200 جنيه.

يبلغ معاش الدرجة العالية 10,200 جنيه.

بينما يحصل درجة المدير العام 9,200 جنيه.

ويحصل أصحاب الدرجة الأولى 8,200 جنيه.

أما بالنسبة لمعاش الدرجة الثانية 8,000 جنيه

ويحصل أصحاب الدرجة الثالثة 7,500 جنيه.

ويبلغ معاش الدرجة الرابعة 7,000 جنيه

يُشار إلى أنه من المقرر صرف معاشات شهر أبريل في اليوم الأول من الشهر ذاته مضافًا إليها الزيادة الأخيرة ، وذلك قبل حلول عيد الفطر المبارك.