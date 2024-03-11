شباب البومب 12 الحلقة الأولى .. تابع العرض الأول رمضان 2024 مع فيصل العيسي

نشر الفنان السعودي فيصل العيسى إعلان مسلسل “شباب البومب 12” الذي من المتوقع عرضه في شهر رمضان المقبل على قناة روتانا خليجية، وقد نشر فيصل عبر حسابه على إكس قائلاً: “حبايبي، إليكم إعلان مسلسل شباب البومب 12″، مضيفًا: “يعرض حصرياً في شهر رمضان على روتانا خليجية”.

إعلان مسلسل شباب البومب 12 رمضان 2024

وقد أبدع فيصل في الترويج للمسلسل الجديد الذي ينتظره الكثيرون بفارغ الصبر، وأعرب عن سعادته بتكريم الفنان القدير علي المدفع، مشيدًا بكلماته ومعبرًا عن تأثره بها، مؤكدًا تقديره وشكره لمعالي المستشار تركي ال الشيخ.

من حفل تدشين شباب البومب 12 ياحبي لك يابوطارق 😂 ❤️ pic.twitter.com/Li5cZ8gv77 — فيصل العيسى (@faisalalesaa) March 8, 2024

شباب البومب الجزء 12

مسلسل “شباب البومب 12” يعيش مغامرات كوميدية جديدة يقودها ثلاثة شخصيات رائعة: “عامر”، و”كفتة”، و”شكش”، في موسم جديد من السلسلة الكوميدية السعودية الشهيرة كما تتناول السلسلة قضايا الشباب السعودي بشكل مرح وفكاهي، مما يجعلها محط أنظار الجماهير.

أبطال مسلسل شباب البومب 12 رمضان 2024

يتألق في بطولة المسلسل كوكبة من نجوم الكوميديا، بما في ذلك فيصل العيسى، وعبد العزيز الفريحي، ومهند الجميلي، وسليمان المقيطيب، بالإضافة إلى مجموعة من الممثلين الموهوبين الآخرين.

يتم عرض المسلسل على قناة روتانا خليجية، حيث يستمتع المشاهدون بمتابعة أحداثه الشيقة والمضحكة، والتي تضفي البهجة والسرور على المشاهدين في كل حلقة

القنوات الناقلة لمسلسل شباب البومب الجزء 12

أما عن القنوات الناقلة فيمكنك مشاهدة مسلسل شباب البومب الجزء الجديد على شاشة قناة روتانا خليجية عبر الترددات التالية :-

تردد قناة روتانا خليجية لمتابعة شباب البومب 2024