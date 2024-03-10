مش هيكون ليهم تموين تاني .. “إيقاف صرف التموين 2024 لبعض الفئات” حسب قرار وزارة التموين + الهدف من الإيقاف .. ادعي ماتكونش منهم

قامت وزارة التموين بتقديم طريقة حاسمة لكي يتم ضمان توجيه وإعطاء الدعم الخاص بالتموين لجميع مستحقي فحسب عن طريق إيقاف صرف التموين 2024 لبعض الفئات، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم جميع ما يخص هذا القرار المتعلق بإيقاف الصرف الخاص بالتموين وأيضا الهدف منه.

إيقاف صرف التموين 2024 لبعض الفئات

تقوم وزارة التموين بالعمل على تنفيذ وتطبيق الإجراءات حاسمة حتى تقوم بتحسين إعطاء الدعم لمن يستحقه وتتضمن تلك الإجراءات إيقاف صرف التموين 2024 لبعض الفئات الذين لا يكونوا مستحقين من ضمنهم ما يلي:

الأشخاص الذين يكون دخلهم الشهري كبير ويتخطى 9600 جنيه مصري.

هذا بجانب أصحاب السيارات الجديدة التي يكون معدلها 2015 فأكثر.

كما أنه يتم استبعاد أصحاب الفواتير الهواتف المحمولة التي تتخطى 800 جنيه مصري في الشهر.

كذلك من يقوم بدفع فواتير الكهرباء التي ترتفع عن حوالي 5000 جنيه مصري في الشهر.

هذا بجانب أن من ضمن الفئات التي سيتم إيقاف صرف التموين لهم هم أصحاب الأصول الكبيرة وكذلك أصحاب الأراضي الزراعية التي يزداد عن 10 افدنة.

بالإضافة إلى أصحاب الشركات التي يتجاوز رأس المال بها 10 ملايين جنيه مصري.

الهدف من إيقاف البطاقات التموينية

تأتي تلك الخطوات الحاسمة التي يتم القيام بها من جانب وزارة التموين في حيز رؤية شاملة هدفها تحسين الأداء الخاص بالنظام التمويني، وتحقيق مجموعة من الأهداف من ضمنها ما يلي ترشيد الدعم التمويني هذا بجانب إتاحة السلع التموينية لجميع الأشخاص الذين يكون دخلهم الشهري محدود الحد من الحمل على الموازنة العامة.