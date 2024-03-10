مصيبة لو الميعاد فاتك خلي بالك .. “جدول امتحانات الثانوية العامة 2024” للشعبة العلمية والأدبية + موعد بداية الامتحانات .. استعد وراجع قربت تمتحن

طلاب كثيرة بالثانوية العامة يتساءلون عن كل ما يخص جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، ومن الجدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازي قد قام بالتأكيد بصورة رسمية عن اعتماد هذا الجدول، إذ إن تلك المرحلة تعد من المراحل المهمة بحياة الطلبة والطالبات، إذ إنه يتم تحديد مصيرهم بدخول الكليات كذلك أن تلك الامتحانات تحدد بعد ذلك مصير الطالب في مجال العمل وفيما يلي سوف نرفق لكم التفاصيل.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

قام وزير التربية والتعليم بوضع جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، والذي يكون كما يلي:

الإثنين العاشر من يونيو 2024 مادة التربية الدينية.

الأربعاء الثاني عشر من يونيو 2024 مادة التربية الوطنية.

السبت الثاني والعشرون من يونيو 2024 ماده اللغة العربية ورقه أولى.

الاثنين الرابع والعشرون من يونيو 2024 مادة اللغة العربية الورقة الثانية.

الأربعاء السادس والعشرون من يونيو 2024 ماده اللغة الأجنبية الأولى الورقة الأولى.

السبت التاسع والعشرون من يونيو 2024 ماده اللغة الأجنبية الأولى الورقة الثانية.

الإثنين الأول من يوليو 2024 مادة الجغرافيا الورقة الأولى.

الأربعاء الثالث من يوليو 2024 مادة الجغرافيا الورقة الثانية.

السبت السادس من يوليو 2024 مادة الفلسفة والمنطق.

الاثنين الثامن من يوليو 2024 ماده اللغة الأجنبية الثانية الورقة الأولى والثانية.

الأربعاء العاشر من يوليو 2024 ماده علم النفس وعلم الاجتماع.

السبت 13 من يوليو 2024 مادة التاريخ ورقه أولى.

الإثنين الخامس عشر من يوليو 2024 مادة التاريخ ورقه ثانيه.

الأربعاء السابع عشر من يوليو 2024 مادة الاقتصاد.

السبت 20 من يوليو 2024 مادة الإحصاء.

امتحانات الثانوية العامة 2024

قام وزير التربية والتعليم بالموافقة بصورة رسمية على جدول اختبارات الثانوية العامة لسنة 2024 وقد تم تحديد بدء الاختبارات في اليوم العاشر من يونيو 2024، وسيتم الانتهاء منها في اليوم الذي يكون موافق 20 من يوليو 2024، وذلك الإعلان جاء عقب انتظار طويل من جانب الطلبة والطالبات، إذ إنهم كانوا يترقبون التحديد الرسمي لهذا الجدول وتلك المواعيد فهذا الجدول يعد من الأمور المهمة للغاية التي يريد الطلاب والطالبات التعرف عليها، إذ إنه يقوم بمساعدتهم على تنظيم دراستهم وترتيبها يستعدون للامتحانات.