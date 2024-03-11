“العرض الأول” مواعيد عرض مسلسل الحشاشين والقنوات الناقلة “الحلقة الأولى” في رمضان 2024

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين والقنوات الناقلة، زاد البحث والإقبال من جانب جميع المهتمين بموسم مسلسلات رمضان 2024 عن مواعيد عرض مسلسل الحشاشين والقنوات الناقلة خاصة في ظل وجود كريم عبد العزيز في هذا السباق، كما أنه ظهر في الإعلان الخاص بالمسلسل أن القصة تدور حول أحداث تاريخية منذ القرن الحادي عشر، وإليكم في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع البديل الإخباري كل ما يخص هذا المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين في رمضان 2024

عن مواعيد عرض مسلسل الحشاشين والقنوات الناقلة فأعلنت القناة الناقلة للمسلسل طوال شهر رمضان أنه سيتم عرض الحلقة الأولى من المسلسل غداً الاثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان 1445 عند تمام الساعة 9:15 التاسعة وربع مساءً بتوقيت مصر، ويضم هذه المسلسل مجموعة من الأبطال، وإليكم أبطال العمل:-

كريم عبد العزيز.

فتحي عبد الوهاب.

أحمد عيد.

سارة الشامي.

نور إيهاب.

اسلام جمال.

جيهان الشماشرجي.

محمد رجب.

ميرنا نور الدين.

نيقولا معوض.

والطفل أحمد ميدان.

سوزان نجم الدين.

بسنت أحمد أبو باشا.

اخراج: بيتر ميمي.

انتاج: تامر مرسي.

القنوات الناقلة لمسلسل الحشاشين طوال رمضان

أعلنت قنوات dmc دراما عن مواعيد عرض مسلسل الحشاشين والقنوات الناقلة حيث ستقوم القناة بنقل أحداث المسلسل طوال الشهر المبارك، ومن الجدير بالذكر أن المسلسل يتكون من 30 حلقة سيتم عرضها بشكل حصري عبر شاشة القناة في المواعيد التي ذكرناها، ويمكن ضبط تردد القناة من خلال:-

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12092.

معدل الاستقطاب: رأسي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مواعيد إعادة مسلسل الحشاشين على dmc

بعد التعرف على مواعيد عرض مسلسل الحشاشين في رمضان 2024 على قناة دي ام سي بينما يتم إعادة عرض الحلقة في تمام الساعة 12:30 مساءً عبر شاشة قناة dmc Drama، كما سيتم عرض نفس الحلقة عبر شاشة Watch it الساعة 09:00 مساءً بتوقيت مصر، والساعة 07:00 مساءً على منصة Yango Play.

ننتظر اليوم أولى حلقات مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز الذي تدور قصته حول جماعة يزعمها “حسن الصباح” تخوض العديد من الصراعات والأحداث المثيرة من الاغتيالات والمواجهات الأخرى، ومن المنتظر أن تبدأ الحلقة الأولى عند مساء اليوم وبالتحديد عند الساعة التاسعة والربع مساءً وذلك عبر شاشة قناة دي ام سي فدعونا نرى ما الأحداث التي تظهر في هذه الحلقة الأولى.