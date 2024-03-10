هسة نزلت .. “كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024” الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي + سبب تأخر ظهورها .. هسة حملها

من الممكن أن تطلع على كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 من خلال الانتقال إلى الموقع الرسمي والإلكتروني الخاص بوزارة العمل العراقية فمن الجدير بالذكر أن هذا الموضوع يكون من أبرز الموضوعات وأهمها التي يرتفع عليها البحث في هذا الوقت الجاري من جانب العديد من الأشخاص وتجدر الإشارة بأنه من الممكن أن يتم الاستعلام عن تلك الأسماء التي تم شمولها في البرنامج باتباع الخطوات التي تم تحديدها من جانب الوزارة والتي سوف نوضحها لكم فيما يلي في هذا المقال.

كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

لكي يستطيع كل المواطنين أن يقوموا بالاطلاع على كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 يلزم عليهم اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى الانتقال إلى الموقع الرسمي والإلكتروني الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية من هنا.

الخطوة الثانية انتقاء زر الرعاية الاجتماعية.

الخطوة الثالثة اختيار المحافظة.

الخطوة الرابعة انتقاء رقم الوجبة.

الخطوة الخامسة تسجيل جميع البيانات المرادة منك بشكل صحيح.

الخطوة الأخيرة النقر على زر تحميل كشوفات الرعاية الاجتماعية.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

بينت الكثير من المصادر التي تكون مسؤولة موعد الكشف عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، إذ إنها أوضحت أنه سيتم الكشف عنها عند الانتهاء بصورة رسمية من الموازنة المالية، وهذا يرجع إلى أن هناك عدد هائل للغاية من المتقدمين يرغبون في الاستفادة من ذلك الدعم قد قامت وزارة العمل العراقية بالتأكيد على أن تأخر الصرف يكون بسبب الطلبات التي لا تحصى التي تلقتها الوزارة من ضمنهم أشخاص ليسوا مستحقين.