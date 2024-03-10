اوعى تضيع الفرصة .. “شروط حجز شقق الإسكان والتعمير” عبر صندوق الإسكان + خطوات التقديم .. الحق سجل واضمن مستقبلك

العديد من الشباب يترقبون موعد حجز شقق بنك الإسكان والتعمير وبالتحديد عقب أن بينت وزارة الإسكان أنه من الممكن أن يتم حجز الشقق السكنية في هذا الوقت الجاري وبينت أيضا الشروط اللازمة لحجز تلك الشقق وفيما يلي سوف نرفق لكم التفاصيل.

شروط حجز شقق الإسكان والتعمير

توجد العديد من الشروط التي ينبغي أن يتم إتاحتها في المواطن الذي يرغب في حجز شقق الإسكان والتعمير من ضمنها ما يلي:

ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة

كذلك لابد أن يكون الشخص له أهلية التعاقد وأيضا التصرف.

كما أنه لابد من عدم الحصول على أكثر من شقة.

كذلك أن من ضمن الشروط أنه ينبغي أن تكون جنسيه المواطن مصرية.

خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي

شقق الإسكان الاجتماعي يرغب في الحصول عليها كثير من المواطنين المصريين، ولكن لا بد من أن نعلم أنه للاستفادة من تلك الشقق يلزم توافر سلسلة من الشروط في المتقدمين كما ذكرناها فيما سبق، وتجدر الإشارة بأنه يقوم العديد من الأشخاص بالتساؤل عن طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي فيمكن الحجز بسهولة باتباع الخطوات التالية: