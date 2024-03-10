“1 من رمضان” دعاء اليوم الاول من رمضان 2024 .. ردد دعاء اول يوم رمضان 1445 مكتوب أدعية رمضان اليومية

اقرا دعاء اليوم الاول من رمضان 2024، حيث سيتم اليوم استطلاع الهلال من أجل تحديد بداية هذا الشهر الكريم وطبقًا للحسابات الفلكية فإنه سيكون في يوم الإثنين الغد الموافق 11 مارس، ويبتهل المسلمون بالكثير من الأدعية خلال هذا الشهر الكريم و نوضحها لكم في السطور التالية، كما نعرفكم على الآداب اللازمة عند الدعاء.

دعاء اليوم الاول من رمضان 2024

ينتظر المسلمون قدوم هذا الشهر الفضيل على أحر من الجمر، وكذلك قول دعاء اليوم الاول من رمضان:

اللهم إنا نسألك رزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا وعلمًا نافعًا.

وعند أذان المغرب يدعو المسلم اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وعليك توكلت وبك آمنت.

أما دعاء الإفطار فهو ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.

ويحب الكثير من الأشخاص ترديد دعاء اللهم بلغنا ليلة القدر منذ بداية هذا الشهر الفضيل.

أما دعاء ليلة القدر فهو اللهم إنك عفو تحب العفو فأعفو عني.

آداب الدعاء في شهر رمضان

بعد أن وضحنا دعاء اول يوم رمضان وأهم الأدعية التي يحتاجها المسلم خلال هذا الشهر الكريم يجب أن نوضح الآداب التي يجب على المسلم مراعاتها عندما يدعو ربه، حتى يستجيب الله -سبحانه وتعالى- للدعوات ومن أهم هذه الآداب ما يلي:

يجب على المسلم أن يكون مخلص النية.

كما يجب أن يدعو ربهم بكل تواضع وخشوع.

ويجب أن يكون لديه يقين في الإجابة وفي قدره الله.

ويستحب أن يقوم باختيار الأوقات المستجاب فيها الدعاء.

والتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى قبل الدعاء.

وأن يدعو المسلم ربه بالرحمة والمغفرة.

وان يدعو لجميع المسلمين.

كما يستحب أيضًا أن يكون المسلم لحوحًا في دعائه أي يدعو الله بكثرة.

دعاء اول يوم رمضان 1445

هناك الكثير من الأدعية التي يمكن قولها اليوم، وخاصة بعد أن تم تأكيد موعد بداية شهر رمضان المبارك في كل من السعودية ومصر وبعض من الدول العربية والإسلامية، حيث بدأت الاحتفالات في تلك الدول، وإليكم بعض من الأدعية التي يمكن أن يتم ترديدها اليوم مع بداية الساعات الأولى لهذا الشهر الكريم..