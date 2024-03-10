“أدعية قصيرة” دعاء اول يوم رمضان 2024 مكتوب دعاء يوم 1 رمضان “اللهم اجعلنا ممن تدركهم رحمتك”

دعاء اول يوم رمضان 2024 مكتوب قد ورد إلينا الكثير من الأدعية سواء المذكورة في القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة، ويرغب المسلمون بترديدها وخاصة خلال الأوقات التي حددها لنا الرسول -صلى الله عليه وسلم- بأنها أوقات يستجاب فيها الدعاء وهي وقت الإفطار وفي الثلث الأخير من الليل ووقت صلاة الفجر.

دعاء اول يوم رمضان 2024 مكتوب

ردد دعاء اول يوم رمضان 2024 حيث أن هناك العديد من صيغ الأدعية المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونعرض في السطور التالية دعوات مناسبة لهذا اليوم:

اللهم إنا نسألك أن تبلغنا شهر رمضان فاقدين ولا مفقودين اللهم إنا نسألك أن ترزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن.

اللهم إني أسألك ألا تحجب إحسانك عنا بتقصيرنا ولا تمنع عنا فضلك وعفوك.

اللهم إني أسألك أن تجعلنا من الشاكرين لنعمك والذاكرين لفضلك والطامعين بعفوك.

اجعل اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا واغفر لنا ذنوبنا في هذا الشهر الكريم.

اللهم إني أسألك أن تبلغني شهر رمضان وصلاة التراويح وقيام الليل وليلة القدر.

اللهم اجعلنا من المغفور لهم وأعفو عنا بفضلك ورحمتك.

اللهم إنا نسألك الرزق الحلال والعمل الصالح الذي ترضاه.

أدعية شهر رمضان المبارك