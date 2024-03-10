الان امساكية رمضان 2024 الكويت موعد بداية وانتهاء شهر رمضان المبارك ومواقيت الصلاة

امساكية رمضان 2024 الكويت يبحث عنها الكثير من المواطنين، حيث من المتوقع أن يهل هلال هذا الشهر الكريم في يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2023 في معظم الدول العربية ومن المقرر استطلاع الهلال في يوم الأحد الموافق 10 مارس، ويرغب المواطنون في تحميل الإمساكية من أجل التعرف على مواعيد السحور ومواعيد الصلاة وعدد أيام الشهر الكريم ونوافيكم بالتفاصيل فيما يلي.

امساكية رمضان 2024 الكويت

يهتم الكثير من الأشخاص بالاطلاع على امساكية رمضان 2024 الكويت حتى يتعرفوا على موعد بداية ونهاية الشهر الكريم والاطلاع على مواقيت الصلاة، ولهذا نعرض لكم صورة لها تظهر مواقيت الصلاة في مدينة الجهراء الكويتية..

موعد بداية رمضان بالكويت 2024

يتم اليوم الإعلان عن موعد بدء شهر رمضان في الكويت، حيث يرجع سبب كثرة البحث عن امساكية رمضان 2024 الكويت إلى اهتمام الكثير من المسلمين بالتعرف على أهم المواقيت في هذا الشهر الكريم، حيث يعد الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للدولة طبقًا للمادة الثانية من الدستور، وتشكل نسبة المسلمين حوالي 85 % من إجمالي عدد سكان الدولة، ويهتم المسلمون بالتعرف على مواعيد أذان الفجر وأذان المغرب ومواعيد صلاة التراويح، ويعد هذا الشهر من أهم الشهور عند المسلمين وذلك بسبب أداء فريضة الصيام وتمتعه بالعديد من المميزات الروحية التي تجعل قلوب المسلمين معلقة به، ومن الجدير بالذكر أن هذا الشهر بالكويت يحظى بالعديد من الطقوس والعادات المميزة، حيث يلتقي أفراد العائلة من بعد أذان العصر وحتى مدفع الإفطار، وبمجرد أن يبدأ موعد الإفطار يبدأ الناس في التهليل ويهنئون بعضهم بهذا الشهر الكريم بقول كل عام وأنتم بخير، كما تقام الكثير من موائد الرحمن أمام المساجد ويتم توزيع الطعام والوجبات على الفقراء، وعندما يحين أذان العشاء تمتلئ المساجد بالمصلين من أجل إقامة هذه الصلاة وصلاة التراويح، وبعد منتصف الليل يطوف المسحراتي بأرجاء الشوارع حتى يقوم بإيقاظ الناس لتناول السحور.