منوعات
اليكم امساكية رمضان 1445 في السعودية مواعيد السحور والافطار وكل مواقيت الصلاة
امساكية رمضان 2024 في السعودية وكل الدول العربية والإسلامية من أهم الموضوعات التي تشغل بال المواطنين في الوقت الحالي، وطبقًا للحسابات الفلكية فإن أول أيام هذا الشهر الكريم ستكون في يوم الإثنين 11 مارس 2024، ونعرفكم فيما يلي على مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة خلال هذا الشهر الفضيل، كما نعرض لكم في السطور التالية مجموعة من الادعية لاستقبال هذا الشهر الكريم ونتمنى من الله أن يستجيب لدعائكم وأن يحل عليكم الشهر بالخير والأمان
امساكية رمضان 1445 في السعودية
نعرض لكم في السطور التالية صورة امساكية رمضان 2024 السعودية وتحديدًا لمدينة عرعر حتى تتعرفوا على مواعيد الاذان ومواعيد السحور والإفطار وموعد الإمساك وهي كما يلي:
دعاء استقبال شهر رمضان الكريم
بعد أن عرضنا امساكية رمضان 2024 السعودية نعرض فيما يلي دعاء استقبال هذا الشهر الفضيل:
- اللهم إنا نسألك أن تبلغنا شهر رمضان وأنت راض عنا اللهم حقق لنا ما نود وتقبل دعاءنا ولا تردنا وافتح لنا أبواب الجنة يا أرحم الراحمين.
- اللهم إنا نسألك أن تهل علينا هذا الشهر بالأمن والإيمان والسلامة والعافية نحن وجميع المسلمين يا رب العالمين.
- اللهم إنا نسألك مع بداية هذا الشهر قلوبًا عامرة بالذكر وتوبة نصوحة.
- اللهم إني أسألك أن تبلغنا شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين واعنا يا الله على ذكرك وحسن عبادتك واقبلنا مع عبادك الصالحين
- اللهم اني اسالك العفو والعافية في الدنيا والاخره.
- اللهم إنا نسألك القوة والقدرة على القيام والصيام والصلاة والزكاة اللهم تقبل منا أعمالنا وتقبلنا مع عبادك التائبين.
- اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك أن تهل علينا الشهر الكريم بالأمان والفرج علينا وعلى جميع المسلمين.
- اللهم بحق هذا الشهر الكريم نسألك أن تبارك لنا في أولادنا وفي رزقنا وفي صحتنا وفي أهلنا.