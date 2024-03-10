«مليون مبروك ياعم هتركب القطر ببلاش»..الحكومة تسمح لهؤلاء الفئات ركوب القطر ببلاش… يابختك لو انت منهم..!!

في بادرة إنسانية رائعة، أعلنت هيئة السكك الحديدية المصرية عن ٥ فئات ستحصل على ميزة الركوب مجانًا في جميع خطوطها داخل المحافظات المصرية، تأتي هذه الخطوة تخفيفا للأعباء المعيشية على هذه الفئات، وتأكيدا على دور الهيئة في دعمهم ومساندتهم، لذلك في هذا المقال سوف نتعرف على هؤلاء الفئات التي يحق لهم ركوب القطر ببلاش بعد المبادرة التي اعلنتها الحكومة المصرية

الفئات المستفيدة

تشمل الفئات التي ستحصل الى ميزة الركوب المجاني في القطار:

كبار السن: يحق لكبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 70 عاما الركوب مجانا في جميع قطارات الهيئة، وذلك تقديرا لجهودهم وتاريخهم الطويل.

أصحاب الإعاقة: يحصل أصحاب الإعاقة على بطاقة ذكية تمكنهم من ركوب القطار مجانا، وذلك تسهيلا لتنقلهم وتوفيرا لاحتياجاتهم.

مرضى السرطان: يحصل مرضى السرطان على بطاقة ذكية تمكنهم من ركوب القطار مجانا، وذلك لمساعدتهم على تلقي العلاج في مختلف أنحاء مصر.

الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة: يحصل أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على بطاقة ذكية تمكنهم من ركوب القطار مجانا، وذلك لدمجهم في المجتمع وتوفير فرص متساوية لهم.

طلاب المدارس: يحصل طلاب المدارس على تخفيض 50% على أسعار تذاكر القطار، وذلك تشجيعا لهم على التعليم وتخفيفا للأعباء على أسرهم.

آثار إيجابية

تعد هذه المبادرة خطوة إيجابية من شأنها أن تخفف الأعباء على الفئات المستفيدة، وتساعدهم على التنقل بسهولة ويسر، كما تعزز هذه الخطوة من شعور هذه الفئات بالاهتمام والتقدير من قبل الدولة والمجتمع، وتعد هذه المبادرة الإنسانية من هيئة السكك الحديدية المصرية نموذجا يحتذى به في دعم الفئات المستحقة ورعايتها، ونأمل أن تساهم هذه الخطوة في تحسين مستوى حياة هذه الفئات وتوفير احتياجاتها الأساسية.