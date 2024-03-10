“اضحك من قلبك” طريقة ضبط تردد قناة توم وجيري Tom & Jerry شهر مارس

يتميز تردد قناة توم وجيري بتقديم مجموعة متنوعة من الحلقات الممتعة والمثيرة، حيث يتابع المشاهدون محاولات توم القط للقبض على جيري الفأر ومغامراتهما في المنزل أو في الأماكن الخارجية وتتميز الحلقات بتصميم رسوم ممتاز وحبكة قصصية مشوقة، وتعتبر مصدرًا للضحك والتسلية للأطفال والكبار على حد سواء وتم إنشاء قناة توم وجيري لتلبية احتياجات المشجعين ومحبي هاتين الشخصيتين الشهيرتين. تعرض القناة حلقات توم وجيري الكلاسيكية، بالإضافة إلى محتوى جديد وحصري يستهدف الجمهور العالمي الذي يحب هذا الثنائي الممتع.

خطوات ضبط قناة توم وجيري

اضغط على زر “القائمة” على جهاز التحكم عن بعد. اختر “البحث عن القنوات” من قائمة الخيارات. حدد “البحث اليدوي” من قائمة أنواع البحث. ستظهر لك شاشة تحتوي على معلومات إدخال التردد. أدخل التردد الخاص بالقناة الذي ترغب بضبطه:

• نايل سات:

التردد: 12149

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة القناة: SD

• عرب سات:

التردد: 11315

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة القناة: SD

6.تأكد من إدخال جميع المعلومات بشكل صحيح.

7.اضغط على زر “موافق” أو “بحث”.

8.انتظر حتى يتم العثور على القناة.

9.اضغط على زر “حفظ” لحفظ القناة على قائمة القنوات.

قناة توم وجيري

يتميز تردد قناة توم وجيري بتقديم مجموعة متنوعة من الحلقات الممتعة والمثيرة، حيث يتابع المشاهدون محاولات توم القط للقبض على جيري الفأر ومغامراتهما في المنزل أو في الأماكن الخارجية. تتميز الحلقات بتصميم رسوم ممتاز وحبكة قصصية مشوقة، وتعتبر مصدرًا للضحك والتسلية للأطفال والكبار على حد سواء وبفضل شعبية توم وجيري، تعرض القناة أيضًا محتوى إضافي مثل الأفلام القصيرة والمقاطع المرحة والتحديات التفاعلية لمزيد من التسلية والمتعة. يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمشاهدة توم وجيري في أي وقت يروق لهم، حيث تتوفر الحلقات على مدار الساعة على تردد القناة.