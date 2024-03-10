رمضان كريم! كل اللي نفسك فيه من سلع غذائية بأسعار مخفضة: الشهر الفضيل هيكون مُبارك على الجميع!

تعد فترة شهر رمضان المبارك من أهم الفترات التي يتطلع فيها الناس في مصر وفي العديد من البلدان العربية إلى توفير المستلزمات الضرورية بأسعار معقولة، وتأتي وزارة الداخلية المصرية لتلبية هذه الحاجات الأساسية من خلال تنظيم فعاليات المرحلة رقم خمسة وعشرين من مبادرة “كلنا واحد”، وهدف تلك المرحلة هو تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية خلال هذا شهر رمضان الكريم.

توسيع نطاق المنافذ والمعارض

وصل توسيع نطاق التغطية في هذه المرحلة من المبادرة إلى 2148 منفذا، نذكر من بينها عدد 2031 منفذا رئيسيًا، و6 معارض رئيسية، و44 معرضا فرعيا، و67 شادرا، في مختلف محافظات الجمهورية.

توسيع نطاق المنافذ والمعارض الخاصة بتوفير مستلزمات شهر رمضان المبارك هو نتاج جهد مشترك بين كل من الوزارة والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين.

توفير مجموعة متنوعة من المنتجات

تقوم الوزارة بتوفير مجموعة كبيرة ومتنوعة من السلع الغذائية وغير الغذائية، وتوفرها بأسعار مخفضة تصل إلى 40%.

يتم ذلك من خلال 1026 منفذ ثابت ومتحرك، وكذلك من خلال سرادقات موزعة في الكثير من الميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة “أمان” التابعة للوزارة.

تأتي هذه الجهود في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية المصرية في دعم المواطنين وتقديم الرعاية الإنسانية والاجتماعية، كما تعكس المسؤولية المجتمعية للوزارة في المساهمة الفعالة في تحسين مستوى حياة الأفراد وتخفيف الكثير من الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

تعتبر مبادرة “كلنا واحد” بنسختها الخامسة والعشرين في مصر نموذجا مشرفا للجهود الحكومية في تلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، كما تظهر التنسيق والجهود المشتركة الفعالة بين القطاعات المختلفة في الدولة لتحقيق هذا الهدف النبيل.