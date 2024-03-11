“دراما رمضان 2024” خريطة مسلسلات رمضان 2024 كاملة والقنوات الناقلة [اون دراما – الحياة – mbc – dmc مصر] طوال شهر رمضان

خريطة مسلسلات رمضان 2024 والقنوات الناقلة، تعتبر من أكثر العبارات بحثًا في الوقت الحالي حيث يترقب الجميع موسم درامي متميز للغاية خاصة في وجود العديد من الفنانين الكبار في عالم السينما يشاركون في العديد من المسلسلات ويسعى الجميع إلى معرفة خريطة مسلسلات رمضان 2024 والقنوات الناقلة من أجل التعرف على القنوات التي سيتابعونها وكذلك معرفة ماذا يتابعوا من مسلسلات، ومن خلال السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع البديل نوضح لكم كافة المسلسلات على جميع القنوات فتابعوا معنا.

خريطة مسلسلات رمضان 2024 والقنوات الناقلة

نقدم لكم خريطة مسلسلات رمضان 2024 والقنوات الناقلة عبر شاشة قناة أون دراما، حيث تقوم القناة بإذاعة مجموعة مميزة من البرامج والمسلسلات طوال الشهر المبارك، وتأتي على النحو الآتي:-

برنامج “أحلى أكله” الشيف علاء الشربيني – الساعة 1:00 ظهراً.

برنامج “نور الدين” دكتور علي جمعة – الساعة 2:30 ظهراً.

برنامج “قلوب عامرة” دكتورة نادية عمارة – الساعة 4:30 عصراً.

برنامج “بصير” الداعية مصطفى حسني – الساعة 5:30 مساءً.

مسلسل “الكبير أوي 8” – الساعة 6:05 مساءً.

مسلسل “كامل العدد +1” – الساعة 7:30 مساءً.

مسلسل “بيت الرفاعي” – الساعة 9:00 مساءً.

مسلسل “مسار اجباري” – الساعة 10:30 مساءً.

مسلسل “حق عرب” – الساعة 12:00 صباحاً.

خريطة مسلسلات رمضان 2024 على dmc

تقدم قناة dmc ودي ام سي دراما مجموعة مميزة من البرامج والمسلسلات طوال شهر رمضان 2024 كالآتي:-

برنامج “ومن الحياة حياة” – الساعة 11:45 صباحاً.

برنامج “الإمام الطيب” – الساعة 1:30 مساءً.

برنامج “لعلهم يفقهون” – الساعة 3:15 مساءً.

برنامج “باب رزق” – الساعة 3:45 مساءً.

برنامج “حياة كريمة” – الساعة 5:45 مساءً.

مسلسل “يحيى وكنوز” – الساعة 6:05 مساءً.

مسلسل “عتبات البهجة” – الساعة 4:15 مساءً.

مسلسل “بابا جه” – الساعة 7:45 مساءً.

مسلسل “إمبراطورية م” – الساعة 10:45 مساءً.

مسلسل “صدفة” – الساعة 1:15 صباحاً.

خريطة مسلسلات رمضان 2024 قناة الحياة

برنامج “واحد من الناس” – الساعة 3:30 مساءً.

برنامج “4 شارع شريف” – الساعة 3:45 مساءً.

برنامج “الإمام الطيب” – الساعة 5:00 مساءً.

مسلسل “سر المسجد” – الساعة 6:05 مساءً.

برنامج “ع المسرح” – الساعة 6:20 مساءً.

مسلسل “صدفة” – الساعة 8:15 مساءً.

مسلسل “المعلم” – الساعة 9:45 مساءً.

مسلسل “مسار اجباري” – الساعة 11:15 مساءً.

خريطة مسلسلات رمضان 2024 قناة CBC

مسلسل “مسار اجباري” – يعرض الساعة 6:05 مساءً.

مسلسل “صيد العقارب” – يعرض الساعة 7:30 مساءً.

مسلسل “محارب” – يعرض الساعة 9:00 مساءً.

مسلسل “صدفة” – يعرض الساعة 10:30 مساءً.

مسلسل “سر إلهي” – يعرض الساعة 12:00 صباحاً.

مسلسل “نورة” – يعرض الساعة 5:15 مساءً.

خريطة مسلسلات رمضان 2024 على mbc