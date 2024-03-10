حدث تردد قناة حضرموت الجديد وتابع مسلسلات رمضان 2024 عبر جميع الأقمار

يعتبر تردد قناة حضرموت واحدًا من أبرز الترددات المطلوبة في الوقت الحالي، نظرًا لتميز محتواها وتنوع برامجها وعروضها، ومع بداية شهر رمضان يسعى الكثير من المشاهدين لمعرفة الترددات الصحيحة من أجل مشاهدة الأعمال الفنية المختلفة التي تعرض عليها، حيث تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والمسلسلات التي تلبي تطلعات الجمهور، بالإضافة إلى محتوى سياسي وثقافي متميز في رمضان 2024

تردد قناة حضرموت

بإمكانك تنزيل وتحميل تردد قناة حضرموت عبر القمر الصناعي نايل سات على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12015.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

خطوات ضبط قناة حضر موت

إذا كنت ترغب في ضبط قناة حضرموت على جهاز الرسيفر الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية بسهولة:

الخطوة الأولى : فتح القائمة ابدأ بالنقر على أيقونة “Menu” المتواجدة على جهاز التحكم عن بعد.

: فتح القائمة ابدأ بالنقر على أيقونة “Menu” المتواجدة على جهاز التحكم عن بعد. الخطوة الثانية : الانتقال إلى الإعدادات قم بالضغط على أيقونة “Setting” للوصول إلى قائمة الإعدادات.

: الانتقال إلى الإعدادات قم بالضغط على أيقونة “Setting” للوصول إلى قائمة الإعدادات. الخطوة الثالثة : اختيار القمر الصناعي حدد القمر الصناعي المناسب، في هذه الحالة “نايل سات”، ثم قم بإدخال تردد القناة، واختيار الاستقطاب المناسب، وتحديد معدل الترميز.

: اختيار القمر الصناعي حدد القمر الصناعي المناسب، في هذه الحالة “نايل سات”، ثم قم بإدخال تردد القناة، واختيار الاستقطاب المناسب، وتحديد معدل الترميز. الخطوة الرابعة : بدء عملية البحث انقر على زر “بحث” لبدء عملية البحث عن القنوات المتاحة.

: بدء عملية البحث انقر على زر “بحث” لبدء عملية البحث عن القنوات المتاحة. الخطوة الخامسة: حفظ التغييرات بعد البحث، اضغط على أيقونة “حفظ” للتأكيد وحفظ القناة في قائمة القنوات.

بهذه الطريقة، ستكون قد قمت بنجاح بتنزيل وضبط قناة حضرموت على رسيفرك، يمكنك متابعة كافة المسلسلات والبرامج المختلفة على القناة بكل سهولة فقط عند تنزيلها على جهازك.