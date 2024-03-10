هتخلي سحورك مُمتع! اسهل وصفتين لسحور رمضان بالفول: هتستمتعي بطعم مُختلف يفتح النفس!

من المهم معرفة أن وجبة السحور وجبة ذات أهمية كبيرة في صيامك فهي تزودك بالطاقة والتركيز خلال اليوم وتمنعك من الشعور بالارهاق والصداع وتقلل من شعور العطش الشديد، ولا بد أن نعرف أن تجاهل هذه الوجبة يعتبر عادة سلبية فهي لا تقل أهمية عن وجبة الإفطار وأيضاً هي سنة عن النبي صل الله عليه وسلم، ونظراً لتلك الأهمية سوف نقوم بعمل وصفات تمنحك طاقة أثناء صيامك، على سبيل المثال الفول الذي يعتبر من المواد ذات القيمة الغذائية العالية.

طريقة تحضير الفول بالخضار

المكونات المطلوبة لتحضير هي :

فول مدمس.

ثلاث معالق من الطحينة.

ملعقتين زيت زيتون.

رشة ملح.

رشة كمون.

فلفل الوان مقطع.

حبتين طماطم مقطعين.

بصله صغيره مقطعه.

بقدونس مفروم.

ثلاث فصوص ثوم مفروم.

طريقة تحضيره

أولا: نحضر طاسة ونضع فيها الفول بعد هرسه جيداً ونقوم بإضافة الملح والكمون إليه.

ثانياً: وفي طاسة أخري نضع فيها قليل من الزيت حتى يسخن ونضيف إليه البصل والثوم المفروم وبعد ذلك نضيف الخضار المقطع من طماطم وفلفل وبقدونس ونقوم بتشوحهم جيدا.

ثالثاً: نقوم بإضافة الخضار الي الفول ونقلبهم جيدا ويمكن إضافة طحينه وضع قليل من الزيت الزيتون على سطح الطبق حسب الرغبة.

طريقة تحضير الفول بالبيض

المكونات المطلوبة لتحضير هي:

فول مدمس.

ملح حسب الرغبة.

ثلاث بيضات.

ملعقتين زيت زيتون.

رشة فلفل اسود.

طريقة التحضير