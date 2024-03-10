نزلها عندك بأعلى جودة “تردد قناة CBC دراما 2024” .. متاح على جميع الأقمار الصناعية

تعتبر قناة سي بي سي دراما هي من أشهر وأقدم القنوات التي تقوم بتقديم المحتوى الدرامي للمشاهدين على مدار الساعة حيث إنها دائما تحرص على تقديم المسلسلات الجديدة التي تلفت أنظار الجمهور واستطاعت على تحقيق شهرة واسعة جدا في الوطن العربي بسبب المسلسلات التي تقوم بتقديمها حيث أنه تزايدت عمليات البحث عن تردد قناة سي بي سي دراما بعد أن تم الإعلان عن مسلسلات شهر رمضان لعام 2024 لأنها تقوم بنقل المسلسلات عبر شاشتها طوال أيام شهر رمضان ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على التردد الجديد لقناة سي بي سي دراما على القمر الصناعي نايل سات تابعوا معي.

تردد قناة CBC دراما

يمكن لجميع متابعي المسلسلات الدرامية مشاهدة المسلسلات عبر شاشة قناة سي بي سي دراما الموضح ترددها في النقاط التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

إسم القناة على الرسيفر:قناة CBC دراما.

تردد القناة: 11785.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

طريقة تنزيل تردد قناة CBC دراما

من خلال بعض الخطوات البسيطة يمكنك مستقبل التردد الجديد لقناة سي بي سي دراما والاستمتاع بمشاهدة احدث المسلسلات الدرامية في شهر رمضان المبارك تابعوا معي النقاط التالية: