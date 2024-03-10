HONOR Magic 6 Pro أقوى منافس للايفون .. أعرف مواصفات هونر ماجيك مميزات وعيوب والأسعار

يثير هاتف HONOR Magic 6 Pro اهتمام العديد من المستخدمين حول العالم، حيث يعتبر واحدًا من الهواتف الرائدة التي تتميز بمواصفات متقدمة وأداء ممتاز، وواحدة من أسئلة العديد من الأشخاص تتمحور حول السعر، حيث يرغبون في معرفة كم يكلف هذا الجهاز الرائع في بلادهم، سنقدم في هذه القائمة المنقوطة معلومات مفصلة حول سعر HONOR Magic 6 Pro في عدد من الدول العربية والعالمية، كما نوفر إليكم المواصفات المميزات والعيوب وكل ما يتعلق بهاتف هونر ماجيك 6 برو

مواصفات هونر Magic 6 Pro

المواصفات التفاصيل الخامات الخارجية بلاستيك مقاوم خاصية OTG متوفرة منفذ USB Type C متوفر نظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة هونر MagicOs 7.2 نوع الشاشة AMOLED، 6.78 بوصة، دقة 1220×2652 بكسل، جودة 1.5k مستشعر البصمة 120 هيرتز الكاميرا الخلفية 108+5+2 م.ب الكاميرا الأمامية 16 م.ب الألوان المتاحة برتقالي، أسود، أخضر الذاكرة الداخلية 256 / 512 جيجا بايت، 1 تيرا بايت الذاكرة العشوائية 16 / 12 جيجا بايت سعة البطارية 5800 مللي أمبير قوة الشاحن 35 واط، شحن سريع دعم الشبكات 5G المعالج Snapdragon 6 Gen 1 ثماني النواة

سعر جوال هونر الجديد HONOR Magic 6 Pro

سعر HONOR Magic 6 Pro يختلف حسب البلد، ففي السعودية يبلغ حوالي 1312 ريال سعودي.

في السوق العالمي، يتراوح سعره حوالي 350 دولار.

بالنسبة لمصر، يصل سعره إلى حوالي 10800 جنيه مصري.

في الإمارات، يقدر سعره بنحو 1285 درهم تقريبًا.

عيوب هونر ماجيك 6 برو

هناك عدة عيوب في هاتف اونر قد تم الإعلان عنها وسوف نوفرها إليكم خلال السطور القادمة.