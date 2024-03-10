تكنولوجيا

HONOR Magic 6 Pro أقوى منافس للايفون .. أعرف مواصفات هونر ماجيك مميزات وعيوب والأسعار

mo saeedمنذ 20 ساعة
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مواصفات Magic 6 Pro
مواصفات Magic 6 Pro

يثير هاتف HONOR Magic 6 Pro اهتمام العديد من المستخدمين حول العالم، حيث يعتبر واحدًا من الهواتف الرائدة التي تتميز بمواصفات متقدمة وأداء ممتاز، وواحدة من أسئلة العديد من الأشخاص تتمحور حول السعر، حيث يرغبون في معرفة كم يكلف هذا الجهاز الرائع في بلادهم، سنقدم في هذه القائمة المنقوطة معلومات مفصلة حول سعر HONOR Magic 6 Pro في عدد من الدول العربية والعالمية، كما نوفر إليكم المواصفات المميزات والعيوب وكل ما يتعلق بهاتف هونر ماجيك 6 برو

مواصفات هونر Magic 6 Pro

المواصفاتالتفاصيل
الخامات الخارجيةبلاستيك مقاوم
خاصية OTGمتوفرة
منفذ USB Type Cمتوفر
نظام التشغيلأندرويد 13 مع واجهة هونر MagicOs 7.2
نوع الشاشةAMOLED، 6.78 بوصة، دقة 1220×2652 بكسل، جودة 1.5k
مستشعر البصمة120 هيرتز
الكاميرا الخلفية108+5+2 م.ب
الكاميرا الأمامية16 م.ب
الألوان المتاحةبرتقالي، أسود، أخضر
الذاكرة الداخلية256 / 512 جيجا بايت، 1 تيرا بايت
الذاكرة العشوائية16 / 12 جيجا بايت
سعة البطارية5800 مللي أمبير
قوة الشاحن35 واط، شحن سريع
دعم الشبكات5G
المعالجSnapdragon 6 Gen 1 ثماني النواة

سعر جوال هونر الجديد HONOR Magic 6 Pro

  • سعر HONOR Magic 6 Pro يختلف حسب البلد، ففي السعودية يبلغ حوالي 1312 ريال سعودي.
  • في السوق العالمي، يتراوح سعره حوالي 350 دولار.
  • بالنسبة لمصر، يصل سعره إلى حوالي 10800 جنيه مصري.
  • في الإمارات، يقدر سعره بنحو 1285 درهم تقريبًا.

عيوب هونر ماجيك 6 برو

هناك عدة عيوب في هاتف اونر قد تم الإعلان عنها وسوف نوفرها إليكم خلال السطور القادمة.

العيوب
لا يدعم منفذ 3.5mm وراديو FM
لا يدعم تصوير الفيديو بدقة 8K
لا يدعم توسيع التخزين الخارجي عبر بطاقة الميموري كارد

 

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mo saeedمنذ 20 ساعة
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