لمحبي الاثارة والأكشن..قصة وموعد مسلسل بيت الرفاعي رمضان 2024 والقنوات الناقلة لمسلسل أمير كرارة في الموسم الرمضاني

زادت عمليات البحث على موعد مسلسل بيت الرفاعي وقصته والقنوات الناقلة لمسلسل أمير كرارة الجديد خلال الموسم الرمضاني والذي سيكون ضمن أقوي سلسلة مسلسلات رمضان2024 والذي يشاركه بطولته الفنانة رحاب الجمل، أحمد رزق، سيد رجب، تامر نبيل، عايدة رياض، محمد لطفي، ملك قورة، ميرنا جميل، احمد فؤاد سليم، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو ابو زيد ومن إخراج نادر جلال، ومن خلال ما تبقي من السطور فسوف نخبركم بقصة مسلسل بيت الرفاعي وموعد الحلقة الأولي غدا وقنوات البث.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

تدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي حول انقسام وفك رباط عائلة بيت الرفاعي بعد موت كبيرهم الحج محمود الرفاعي الذي يعمل في الاثار، مما سيحدث منافسة وصراع على مقعد الكبير، حيث يحاول أحد اشقاء الفنان أمير كرارة وهو الفنان أحمد رزق التخلص منه وقتله ومنعه من الميراث بشتى الطرق مما سيجعل حلقات المسلسل مثيرة وساخنة جدا وممتعة بالنسبة للمشاهدين.

القنوات الناقلة لمسلسل بيت الرفاعي

يذاع مسلسل بيت الرفاعي للفنان أمير كرارة عبر قناتي اون و أون دراما كما يذاع مسلسل الفنان المتألق أمير كرارة عبر منصة Watch it الإلكترونية، ومن المتوقع أن يحقق مسلسل بيت الرفاعي نسبة مشاهدة عالية وضخمة جدا كما عودتنا مسلسلات الفنان أمير كرارة كل عام.

موعد مسلسل بيت الرفاعي

يذاع الحلقة الأولى من مسلسل بيت الرفاعي ويوميا عبر قناة اون في تمام هذه الأوقات التالية لمصر وبعض الدول العربية:

الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر.

الساعة التاسعة مساءا بتوقيت فلسطين.

الساعة التاسعة مساءا بتوقيت الأردن.

الساعة العاشرة مساءا بتوقيت الكويت.

الساعة العاشرة مساءا بتوقيت العراق.

الساعة الثامنة مساءا يتوقيت تونس.

الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات المتحدة.

ازدادت عمليات البحث خلال اللحظات الحالية على موعد مسلسل بيت الرفاعي الذي يترقب محبي وعشاق الدراما والاثارة والاكشن في مصر والوطن العربي عرض أولى حلقاته اليوم مع أول يوم رمضان، حيث تذاع الحلقة 1 اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءا عبر قناة اون بتوقيت مصر العاشرة مساءا بتوقيت السعودية.