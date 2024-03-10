“الان” تحرى رؤية هلال رمضان 2024 مصر والسعودية ..7 دول تعلن الثلاثاء أول أيام رمضان

تحرى رؤية هلال رمضان 2024 مصر والسعودية ، والتي ارتفع البحث الآن من قبل المسلمين في الشرق الاوسط والعالم حول تحرى هلال شهر رمضان للعام 2024-1445 في جميع الدول العربية والتي سوف تبدأ المعاهد الفلكية في جميع الدول العربية في استطلاع رؤية الهلال اليوم عقب صلاة المغرب ، والتي متوقع بشكل كبير على أن يكون أول أيام شهر رمضان يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024.

تحرى رؤية هلال رمضان 2024 مصر والسعودية



تتفق اغلب الدول العربية في رؤية هلال شهر رمضان وبالأخص جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في تحديد أول أيام الشهر الهجري وأيام الأعياد بالأخص ، بينما لا تتفق بعض الدول العربية معهم وقد تسبقهم بيوم أو تتأخر عنهم بيوم ومن الدول التي أعلنت عن أن أول أيام شهر رمضان سوف يكون يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس “أستراليا – إندونيسيا – وسلطنة بروناي -سنغافورة – الهند – باكستان – بنجلادش” لكن اغلب الدول العربية أعلنت انه بشكل مؤكد يكون أول أيام شهر رمضان 2024 يوم الاثنين الموافق 11 مارس.

استطلاع هلال رمضان في مصر والسعودية

تقوم كل دولة عربية اليوم عقب صلاة المغرب في رصد هلال شهر رمضان من خلال المعاهد البحوث الفليكة الخاص بكل دولة عربية والتي يتم مشاهدهم بالمعين المجردة أو من خلال المناظير الدقيقة، لكن في العديد من الدول الإسلامية يتشرط أن يرى بالعين المجرد لتأكد منه وذبك وفقا للسنة النبوية ، ونتابع اليوم موعد رؤية هلال رمضان اليوم على القنوات الرسمية والصفحات الرسمية للكل دولة عربية على مواقع التواصل الاجتماعي في بث مباشر.