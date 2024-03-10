سمبوسة ولا سمبوسك؟ طريقة قلي السمبوسة بدون أن تمتص زيت.. اعمليها في دقايق

كيفية قلي السمبوسة بدون أن تمتص الزيوت؟، من أشهر المقبلات التي تزين سفرة رمضان هي السمبوسه بلونها الذهبي الرائع والتي يعشقها الكثير ولكن قد تواجه ربة المنزل مشكلة امتصاصها للزيوت وخاصة بعد ارتفاع أسعار زيوت القلي تسعى الكثير من ربات البيوت إلى التوفير في استهلاكها وفي هذا المقال نساعدك على حل المشكلة عن طريق تقديم بعض النصائح التي تقلل من امتصاص الزيوت.

كيفية قلي السمبوسة بدون أن تمتص الزيوت؟

نصائح لقلي السمبوسة بدون أن تمتص الزيوت، للتقليل من امتصاص السمبوسة للزيوت يمكن اتباع الخطوات التالية:

التأكد من أن الزيت ساخن بدرجة كافية ثم وضع السمبوسه فيه. يقلل ذلك من امتصاص الزيت ثم تهدئة النار حتى لا تحترق السمبوسة.

يجب الحرص على أن تكون السمبوسه مغلقة جيدا وان تكون طبقة واحدة. وهذا لأن الطبقات السميكة تمتص الزيوت أكثر من الطبقات الرقيقة

بعد قلي السمبوسة يجب وضعها على شبكة لتصفية الزيت الموجود بها.

كما أنه يمكن دهن السمبوسة بطبقة خفيفة من اللبن قبل وضعها في الزيت للتقليل من امتصاص الزيت.

طريقة قلي السمبوسه بدون ما تشرب زيت؟

يعد قلي السمبوسة في القلاية الهوائية من أفضل الحلول التي تضمن لك سمبوسة بدون زيت كثير ويتم ذلك عن طريق دهنها بطبقة خفيفة من الزيت ثم وضعها في قلايتك الهوائية وبذلك تحصلين على سمبوسة خفيفة وهشة وأكثر قرمشة كما أنها صحية لا يوجد بها الكثير من الزيت بالإضافة إلى أنها موفرة في الزيت.

ما الذي يجعل السمبوسه مقرمشه؟

السمبوسه في الفرن الكهربائي، فيعد الفرن الكهربائي أيضاً من أهم الحلول التي تساعد في الحصول على سمبوسة صحية بزيت قليل جدا يمكن تحضير السمبوسه في الفرن الكهربائي عن طريق دهنها بطبقة خفيفة من الزيت ثم وضعها في صينية ثم ادخليها الفرن الكهربائي لمده 15 دقيقه حتى تصبح ذهبية اللون وبذلك تحصلين على سمبوسه صحيه وتوفرين في زيوت القلي التي أصبحت باهظة الثمن.