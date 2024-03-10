أعلنت بورصة السلع اليوم الأحد الذي يوافق العاشر من مارس للعام 2024 عن أسعار الذرة الصفراء والبيضاء للطن الواحد ولوحظ ارتفاع جديد في الأسعار، وهذا من شأنه أن ينعكس زيادة على تكاليف الأعلاف أيضا، نظرا لكون الذرة إحدى أهم المكونات الأساسية في تصنيع الأعلاف، وبحسب المصادر وقد بلغت قيمة الزيادة ما يصل إلى 700 جنيه مصري لكل طن ومن خلال موقعنا، سنلتزم بتحديثكم بأحدث أسعار الذرة بالسوق المحلية الآن.

سعر الطن الذرة الصفراء اليوم الأحد 10 مارس لعام 2024

يقوم العديد من أصحاب مهنة تجارة الماشية هذه الأيام بالتحري عن قيمة طن الذرة ذات اللون الأصفر، بهدف تحديد ما إذا كانت الأسعار ستشهد ارتفاعا حقيقيا أو أنها مجرد شائعات لا أساس لها، وإليكم قائمة الأسعار الراهنة في الأسواق:

وصل سعر الطن من الذرة الصفراء البرازيلية في السوق اليوم إلى ما يقارب 11500 جنيه مصري.

سجّلت الذرة الصفراء الآتية من الأرجنتين اليوم قيمة بلغت 11500 جنيه مصري.

وصلت تكلفة الكورن فلاك الأرجنتيني من الذرة الصفراء اليوم إلى ما يقارب ١٣٦٠٠ جنيه مصري.

مسجلاً اليوم، بلغ سعر طن الذرة الأوكرانية الصفراء حوالي 10200 جنيه مصري.

سجلت الذرة الصفراء التركية اليوم قيمة تقارب 11600 جنيه مصري.

سجّل اليوم سعر طن الذرة الصفراء المنتجة محلياً قيمة تقارب الـ 16700 جنيه مصري.

سعر طن الذرة البيضاء اليوم الأحد الموافق 10 مارس عام 2024

إليكم قيمة طن الذرة البيضاء، إذ تعتبر أهميتها ليست بأقل من أهمية طن الذرة الصفراء، وقد بلغت تكلفتها في السوق المحلية كما يلي: