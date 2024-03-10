رسمياً 7 دول تعلن عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان بينهم دولة عربية

يشهد العالم الإسلامي في كل عام ترقبًا وتوقعًا لرؤية هلال شهر رمضان المبارك. إن رؤية هلال الشهر الثامن في التقويم الهجري هي الحدث الذي يحدد بداية الشهر الفضيل وصيام المسلمين في جميع أنحاء العالم. تعتبر هذه الرؤية مناسبة مهمة تحمل في طياتها الأمل والتواصل الروحي مع الله وبين المسلمين وتتميز رؤية هلال شهر رمضان بأهمية كبيرة في الحياة الدينية والثقافية للمسلمين. إذ يرتبط هذا الحدث بتحديد أوقات الصيام والعبادات الأخرى التي تتم خلال الشهر الفضيل. ونظرًا لاعتماد التقويم الهجري على دوران القمر، فإن ظهور الهلال يتطلب رصد دقيق ومراقبة هلالية من قبل المسلمين والجهات المختصة.

سلطنة عمان تعلن عدم ثبوت رؤية هلال رمضان

في إعلانٍ أثار اهتمام المسلمين حول العالم، أعلنت سلطنة عمان أن يوم الثلاثاء سيكون غُرّةُ شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ، وذلك بسبب عدم ثبوت رؤية هلال الشهر الفضيل مساء الأحد. تلك اللحظة التي تنتظرها المجتمعات الإسلامية على مستوى العالم، حيث ينتظرون بفارغ الصبر تحديد بداية هذا الشهر الفضيل الذي يمتاز بالصيام والعبادة والتواصل الروحي مع الله. وبهذا الإعلان، تنضم سلطنة عمان إلى قائمة الدول التي تعتمد على الرؤية المباشرة للهلال في تحديد بداية شهر رمضان، بناءً على توجيهات العلماء والفقهاء المختصين في الشرع الإسلامي.

دول تعلن رمضان الثلاثاء