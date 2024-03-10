أحلى من المحلات بكتير.. طريقة عمل الزلابية في البيت .. متقوليش لحد عليها خليكي مميزة

طريقة عمل الزلابية في البيت، يبحث الكثيرون عن وصفة الزلابية الذهبية، حيث تسعى النساء غالبًا لتحضير أنواع مميزة من الحلويات لأطفالهن، تقدم طعمًا رائعًا دون تعقيد أو مجهود زائد، خاصة في شهر رمضان، تزداد الرغبة في تحضير حلويات سريعة وبسيطة دون إضافة تكاليف زائدة، تعتبر الزلابية، من بين ارتفاع تكلفة الحلويات الأخرى، واحدة من الخيارات المميزة والاقتصادية، ويمكن تحضيرها بسهولة وبدقة عالية، تستطيعين متابعة هذا المقال لاكتساب المزيد من المعلومات حول كيفية تحضير الزلابية بالتفصيل.

مكونات عمل الزلابية

تحضير جميع أصناف الحلويات في المنزل بدلاً من شرائها جاهزة يمكن أن يكون له تأثير كبير على صحتنا، حيث قد تكون مصدرًا للأمراض المختلفة، إضافةً إلى ذلك، تكون جميع المكونات اقتصادية وغير مكلفة، ويمكن أن تكون متاحة بسهولة أمامنا، نحن نتطلع إلى تحضير لذائذ ذو طعم خارجي باستخدام مكونات طبيعية وبسيطة، وفيما يلي المكونات التي يمكنك متابعتها لتحقيق ذلك.

كوب دقيق.

ربع فنجان نشا.

ملعقة حليب بودرة.

ملعقة بيكنج بودر.

ملعقة خميرة.

ملعقتين زيت شربات.

طريقة تحضير الزلابية

أولاً، يُفضل أن تقومي بنخل خليط الدقيق، النشا، والبيكينج باودر.

ثم ضعيه في وعاء واسع وعميق، وأضيفي إليه الخميرة مع كوب من الماء.

بعد ذلك، أضيفي قليلاً من الزيت وقومي بعجن هذه المكونات مع إضافة رشة من الملح وأخرى من السكر.

اتركي العجينة حتى تختمر لمدة نصف ساعة أو أكثر حسب الرغبة.

بعد ذلك، قومي بتحضير طاسة بها كمية وافرة من الزيت، وضعي بها ملعقة صغيرة من العجين على شكل كرة.

قومي بالتقليب المستمر حتى تصبح ذهبية اللون.

ثم قومي بإخراجها مباشرةً على العسل أو الشراب البارد.

بعد ذلك، قومي بتصفية الزلابية واستمتعي بتقديمها.

يمكن إضافة صوص الشوكولاتة لها أو تقديمها مع السكر البودرة حسب تفضيلك.

حيث تعد الزلابية هي حلوى شهيرة في معظم الثقافات الشرقية، تتميز بكونها عبارة عن كرات صغيرة من عجينة مقلية ومغطاة بالعسل أو السكر، حيث تعتبر الزلابية جزءًا من التقاليد الغذائية في العديد من المناطق، وتحضر في المناسبات الخاصة والأعياد، بينما يمكن أن تكون ذات مذاق حلو ومغري، وتأتي بأشكال وأحجام مختلفة حسب الثقافة المحلية.