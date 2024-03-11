المسلسل السعودي المصري.. موعد مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” للفنانة هدي حسين والفنان ماجد المصري في رمضان والقنوات الناقلة

اشتعلت العمليات البحثية الآن على موعد مسلسل زوجة واحدة لا تكفي للفنان ماجد المصري والفنانة هدي حسين وغيرهم من كتيبة نجوم العرب الذين سنخبركم بهم من خلال السطور القادمة، حيث يبدأ غدا الاثنين الموسم الرمضاني رسميا والذي سيشهد العديد والعديد من الاعمال الفنية المصرية والسعودية والكويتية والإماراتية واللبنانية والأردنية واليمنية وغيرها من الاعمال الخاصة بالدول العربية المتأهبة لبدء أفضل اعمالها خلال الايام الرمضانية المباركة والتي تشهد تنافسية كبيرة جدا بين كل الأعمال التي عرض في شهر رمضان المعظم.

القنوات الناقلة لمسلسل زوجة واحدة لا تكفي

يعرض المسلسل السعودي المصري المشترك زوجة واحدة لا تكفي حصريا عبر شاشة قناة ام بي سي عبر هذه الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11559.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: 5/6.

كما يعرض المسلسل ايضا عبر منصة شاهد الإلكترونية التي ستعرض العديد من الاعمال الفنية خلال هذا الشهر الكريم.

موعد مسلسل زوجة واحدة لا تكفي

تعرض أولى حلقات مسلسل زوجة واحدة لا تكفي للفنان المصري امير كرارة والفنانة الكويتية هدي حسين غدا الاثنين 1 من رمضان وحتي وقتنا هذا لم يعلن التوقيت الرسمي للمسلسل الذي ربما أن يعلن عن موعده غدا على مدار شهر رمضان المعظم أعاده الله علينا وعليكم بكل خير.

قصة وابطال مسلسل زوجة واحدة لا تكفي

تدور احداث مسلسل زوجة واحدة لا تكفي حول اطار اجتماعي متميز مليئ بالكوميديا ويحكي المسلسل قصة رشيد وهو الفنان المصري ماجد المصري وزوجته “هيلة” وهو الفنانة الكويتية هدي حسين والتي تعمل مديرة لمدرسة مختلطة بين البنين والبنات ولديها من الابناء ثلاث بنات وكانت الاسرة كلها تعيش حياة سعيدة لكن هناك بعض الأمور والأحداث ستعكر صفور الاسرة وستخلق صراعات فيما بينهم، أما عن ابطال المسلسل فهم كالتالي:

الفنانة الكويتية هدي حسين.

الفنانة سحر حسين.

الفنان ماجد المصري.

الفنانة ايتن عامر.

فاطمة الصافي.

أحمد إيراج.

حمد اشكناني.

عبد الله الطراوة.

ليلي عبد اللطيف.

مع انطلاق أول أيام شهر رمضان الكريم الذي نعيش الآن أول أيامه اشتعل البحث على موعد مسلسل زوجة واحدة لا تكفي من قبل عشاق المسلسلات العريية في مصر والسعودية والكويت وغيرها من الدول التي تعشق مسلسلات الخليج، حيث ينطلق المسلسل اليوم وسيتم معرفة مواعيد العرض والإعادة فتابعونا فسوف نوافيكم بالموعد حال إعلانه مباشرة.