ملفات منسية أسرار وغموض بين الرعب والإثار .. أعرف مواعيد الحلقة الأولى والقنوات الناقلة رمضان 2024

نوفر إليكم الآن التفاصيل الكاملة لـ مسلسل ملفات منسية بمشاركة رمضانية مميزة لهذا الموسم الرمضاني الحالي، حيث تتناول أحداث المسلسل الدرامي “ملفات منسية” قصة غامضة ومشوقة تدور في إطار عمارة سكنية مليئة بالأسرار المرعبة، حيث يختفي فتيات بشكل غامض ويثير هذا الاختفاء الكثير من التساؤلات والتحقيقات الشيقة حيث يحاول فريق من المحققين والشخصيات الرئيسية في العمل حل لغز اختفاء هذه الفتيات، مما يجعل السلسلة محط أنظار المشاهدين بشكل كبير.

أبطال مسلسل ملفات منسية رمضان 2024

يتميز المسلسل بطاقم ممثلين مميز يضم شجون الهاجري، عبد الله بوشهري، مرام البلوشي، حسن عبدالله، بالإضافة إلى الممثلة المصرية شيماء سيف وعدد كبير من الممثلين الآخرين، الذين يقدمون أداء استثنائي يجسدون من خلاله شخصياتهم بكل تفاصيلها.

قصة مسلسل ملفات منسية

تأتي قصة المسلسل من تأليف المبدع محمد خالد النشمي، ويتولى الإخراج مناف عبدال، الذي يضع بصمته الفنية المميزة على العمل، مما يضفي عليه لمسة من التشويق والإثارة.

القنوات الناقلة لمسلسل ملفات منسية

ويعرض المسلسل على شاشة MBC دراما، بالإضافة إلى توفره على منصة Shahid، مما يتيح للمشاهدين فرصة متابعة الأحداث في أي وقت ومن أي مكان يرغبون به.

تردد قناة MBC دراما 2024

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 11559 (V) 27500 – 5/6 SD عرب سات 12284 (V) 27500 – 5/6 SD عرب سات 12399 (V) 27500 – 3/4 HD هوت بيرد 11258 (H) 27500 – 3/4 HD هوت بيرد 10930 (H) 30000 – 2/3 SD اسم القناة على قائمة القنوات “MBC Drama“

بهذه القصة المشوقة والأداء الاستثنائي للفريق الفني والتقني، يأخذنا مسلسل “ملفات منسية” في رحلة مثيرة لكشف أسرار العمارة المخيفة ومعرفة مصير الفتيات المختفيات في ظروف غامضة، فهل سينجح الفريق في حل اللغز؟ هذا ما ستكشفه الحلقات القادمة من هذا العمل المشوق والمثير.