موعد صلاة التراويح في رمضان 2024 وعدد ركعاتها وأهم شروطها

بحلول شهر رمضان المبارك تبدأ صلاة التراويح والتي يحل معها البهجة والسعادة على قلوب جميع المسلمين في مختلف بقاع الأرض، وتمتلئ المساجد بذكر الله – عز وجل- وقراءة القرآن الكريم، وبحث الجميع عن موعد أول صلاة التراويح في رمضان 2024، وذلك حرصًا على أدائها من أول يوم، حيث إن أداء صلاة التراويح سُنة مؤكدة، وحرصت دار الإفتاء على إخبار الجميع بموعد الصلاة وأوقاتها، كما أوضحت بعض الضوابط التي يجب الالتزام بها.

موعد صلاة التراويح في رمضان 2024

الآن تشهد المساجد جميعها حالة من التأهب والاستعداد لأداء صلاة التراويح، وتبعًا لما أشارت إليه الحسابات الفلكية أن بداية شهر رمضان لعام 2024 ستكون يوم الإثنين الموافق 11 مارس، وهذا يعني أننا سنؤدي صلاة التراويح اليوم الأحد الموافق 10 مارس.

وذلك بالتأكيد بعد استطلاع هلال شهر رمضان المبارك، وعليك الوضوء والاستعداد لأداء صلاة التراويح في المسجد تحت تلاوة عطرة من أحد المشايخ، والتي ستبدأ بعد صلاة العشاء مباشرة في تمام الساعة 7:26 مساء بتوقيت جمهورية مصر.

عدد ركعات صلاة التراويح في رمضان 2024

نظرًا لأن صلاة التراويح في رمضان 2024 ستبدأ اليوم فلا بد معرفة عدد ركعاتها إذا كُنت تنوي الصلاة داخل أحد المساجد، وتبعًا لما جاء على لسان دار الإفتاء المصرية أن عدد ركعات صلاة التراويح يبلغ 23 ركعة بالوتر، ولكن بعد الاقتصار تصبح 8 ركعات بجانب ركعتي الشفع وركعة الوتر وهما سُنة العشاء، ويوافق ذلك سُنة رسولنا الكريم – صلى الله عليه وسلم-.

شروط وضوابط صلاة التراويح في رمضان 2024

بحلول شهر رمضان المبارك تقوم وزارة الأوقاف المصرية بتحديد بعض الضوابط التي يجب على الأئمة والقائمين على المساجد مراعاتها أثناء صلاة التراويح، وتمثلت فيما يلي: